90%民眾半夜聽過槍聲 費城部分社區「槍枝暴力」嚴重

丕優民調近日公布調查指出，費城地區超過七成的民眾認為費城最大的問題是公共安全。圖為警方在費城街上調查槍案。(美聯社)

丕優(Pew)民調 近日公布調查結果，指出賓州費城 地區超過七成的民眾認為費城最大的問題是「公共安全」；事實上，「公共安全」的問題一直是費城市民最關注的焦點，但比起2020年8月相同調查，比率在一年半左右的時間內大幅增長了30%；丕優民調因此推估，關心公安問題人數大量激增的原因，或許與去年槍擊案及因此死亡的人數大量增加有關。

丕優的問卷調查中，除了公共安全以外，也提供受訪民眾像是槍枝暴力、警政制度等選項；雖然選這些作為其「最嚴重的問題」答覆的民眾也不算少，但明顯有種族、收入及學經歷差異；以槍枝暴力為例，超過一半的非裔 或拉丁裔受訪者認為這才是費城目前最需要關注的議題，但白人受訪者中只有20%有相同看法。

此外，認為「槍枝暴力」是費城最需要關注的議題的民眾，大量聚居在治安環境較不好的北費城及西費城地區，當地高達76%的受訪民眾認為槍枝暴力問題嚴重，部分社區中甚至有高達九成的民眾表示曾在半夜聽過槍響；但不住在此區域的受訪者中，只有40%認為槍枝暴力需要關注。

另一個受種族背景影響而有顯著答覆差異的選項是「警政制度」；全費城市整體而言共有61%的受訪民眾認為費城警力不足，雖然比2020年8月同分調查報告的45%高，但其中非裔與西語裔民眾如此認為的比例比白人高出兩倍，認為「警力足夠」的人群中，不是較年輕，就是年收入超過10萬元，或是擁有大學以上學歷。

弔詭的是，雖然30歲以下的年輕受訪民眾認為費城警力充足，但不相信警察「執法公正」的比率達40%，65歲以上的受訪民眾則高達80%相信警方不會因種族問題而有執法差異。