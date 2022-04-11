我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

自行墮胎違反心跳法 德州女遭謀殺罪起訴 檢撤告

編譯林梅婕／綜合10日電
抗議者在德州斯塔郡監獄外面聲援麗茲兒‧赫瑞拉。(路透)
抗議者在德州斯塔郡監獄外面聲援麗茲兒‧赫瑞拉。(路透)

德州26歲女子麗茲兒‧赫瑞拉(Lizelle Herrera)在上個月30日自行墮胎遭到舉報，7日遭大陪審團判定違反該州墮胎禁令遭到起訴，並以謀殺罪逮捕，引發抗議者聚集在監獄外抗爭；斯塔郡(Starr County)地區檢察官拉米雷斯(Gocha Allen Ramirez)10日宣布撤銷謀殺罪指控，並在聲明中強調赫瑞拉「並未涉及犯罪行為」。

「我很清楚，這起事件引發的指控已經對赫瑞拉女士和她的家人造成傷害。」拉米雷斯表示：「如果忽視這項事實，我們的目光就太過短淺，因為這起事件顯然充滿爭議，但根據德州法律和所有事實，赫瑞拉並沒有涉及犯罪行為。」

「德州心跳法」(Texas Heartbeat Act)於去年9月1日生效，堪稱美國最嚴格的禁墮胎法，赫瑞拉正是被控違反心跳法而被起訴。

德州墮胎權倡議組織拉弗特拉基金(La Frontera Fund)9日一早，在斯塔郡地方監獄外發起抗爭活動，呼籲當局釋放赫瑞拉，該組織創辦人岡薩雷斯(Rockie Gonzale)表示：「根據指控，她是在醫院流產，但醫護人員卻走漏風聲，還向警方舉報。」

該組織也聲稱，赫瑞拉案目前仍在初步調查的階段，有很多細節還有待公布，同時也批評心跳法案，岡薩雷斯說：「我們所知道的是，將孕婦的選擇或懷孕失敗的結果視為犯罪行為，是剝奪人民對身體的自主權，而這正是德州政府所做的事。」

按照心跳法案，只要能偵測到胎兒心跳、一般是六周的時間，無論是強暴或亂倫的受害者，都不得進行墮胎；並允許民眾檢舉協助或執行墮胎的醫護人員，檢舉者可獲得1萬元獎金。

該法上路以來雖然飽受批評，至今卻也沒有任何訴訟成功推翻法案，在可見的未來恐怕只有繼續實施；根據德州衛生與公共服務委員會(Texas Health and Human Services Commission)2月公布的統計，新法上路第一個月，德州全境的墮胎率就下降六成。

德州 墮胎 心跳法案

上一則

長者染疫病歿 疫後養老院…訴訟海嘯逼近中

下一則

亞裔人口1990萬？10年成長35% 專家質疑超算2.6%

延伸閱讀

德州女墮胎 違反心跳法遭謀殺罪起訴 檢撤告：她未犯罪

德州女墮胎 違反心跳法遭謀殺罪起訴 檢撤告：她未犯罪
首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見

首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
奧克拉荷馬州新法禁墮胎 違犯醫師最高關10年 州長表明將簽署

奧克拉荷馬州新法禁墮胎 違犯醫師最高關10年 州長表明將簽署

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
俄國入侵烏克蘭最近常被用來比較台海情勢。歐新社

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

2022-04-09 14:38

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？