自行墮胎違反心跳法 德州女遭謀殺罪起訴 檢撤告

抗議者在德州斯塔郡監獄外面聲援麗茲兒‧赫瑞拉。(路透)

德州 26歲女子麗茲兒‧赫瑞拉(Lizelle Herrera)在上個月30日自行墮胎 遭到舉報，7日遭大陪審團判定違反該州墮胎禁令遭到起訴，並以謀殺罪逮捕，引發抗議者聚集在監獄外抗爭；斯塔郡(Starr County)地區檢察官拉米雷斯(Gocha Allen Ramirez)10日宣布撤銷謀殺罪指控，並在聲明中強調赫瑞拉「並未涉及犯罪行為」。

「我很清楚，這起事件引發的指控已經對赫瑞拉女士和她的家人造成傷害。」拉米雷斯表示：「如果忽視這項事實，我們的目光就太過短淺，因為這起事件顯然充滿爭議，但根據德州法律和所有事實，赫瑞拉並沒有涉及犯罪行為。」

「德州心跳法」(Texas Heartbeat Act)於去年9月1日生效，堪稱美國最嚴格的禁墮胎法，赫瑞拉正是被控違反心跳法而被起訴。

德州墮胎權倡議組織拉弗特拉基金(La Frontera Fund)9日一早，在斯塔郡地方監獄外發起抗爭活動，呼籲當局釋放赫瑞拉，該組織創辦人岡薩雷斯(Rockie Gonzale)表示：「根據指控，她是在醫院流產，但醫護人員卻走漏風聲，還向警方舉報。」

該組織也聲稱，赫瑞拉案目前仍在初步調查的階段，有很多細節還有待公布，同時也批評心跳法案 ，岡薩雷斯說：「我們所知道的是，將孕婦的選擇或懷孕失敗的結果視為犯罪行為，是剝奪人民對身體的自主權，而這正是德州政府所做的事。」

按照心跳法案，只要能偵測到胎兒心跳、一般是六周的時間，無論是強暴或亂倫的受害者，都不得進行墮胎；並允許民眾檢舉協助或執行墮胎的醫護人員，檢舉者可獲得1萬元獎金。

該法上路以來雖然飽受批評，至今卻也沒有任何訴訟成功推翻法案，在可見的未來恐怕只有繼續實施；根據德州衛生與公共服務委員會(Texas Health and Human Services Commission)2月公布的統計，新法上路第一個月，德州全境的墮胎率就下降六成。