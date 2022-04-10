西點軍校生服芬太尼過量案 佛州義工勸阻度假學生吸毒

佛州SPOT義工團的診療人員上月底在勞德岱堡海灘市的社區海灘，向人分發供納洛酮解毒劑，降低芬太尼的死亡率。(美聯社)

六名西點軍校生3月上旬春假期間，在佛羅里達州 勞德岱堡聚會享樂、過量服用含芬太尼(Fentanyl)的古柯鹼住院新聞事件，敲響了社區警鐘。有志者立即採取行動，組成SPOT義工團巡訪海灘和大街小巷，散發傳單並警告度假者，危險的類鴉片娛樂性合成藥物激增，他們同時提供納洛酮(naloxone)解毒劑樣品；這種品牌名為Narcan的藥物，能讓服藥過量者甦醒。

迄今為止，義工團體「特殊目的宣達團」(The Special Purpose Outreach Team，SPOT)已分發2000多劑由佛州 撥款提供的Narcan，每份樣品包含兩劑鼻噴霧劑和說明。

佛州勞德岱堡行動醫療項目行為健康服務主管(Thomas Smith) 史密斯的團隊，開著色彩鮮豔的行動診所麵包車到勞德岱堡海灘，宣導和分發解毒劑樣品，他說：「這是一種打帶跑的閃電戰，盡可能散播信息和Narcan。人們對此反應不一，有人說，『我不吸毒，但我的伙伴有時會做蠢事。 』他們很高興得到Narcan。」

疫情 期間，全國服用藥物過量狀況增加。美國疾病防治中心(CDC)去年報告稱，12個月內首次有逾10萬人死於藥物過量。約三分之二的死亡與芬太尼和其他合成藥物有關。CDC初步報告，新冠疫情造成的壓力和使用芬太尼，被認為是導致死亡人數增加的原因。

佛州醫學檢查委員會統計數據顯示，2020年，布勞沃德郡(Broward)的芬太尼死亡人數居全州之首。治安官辦公室表示，絕大多數死亡病例都是芬太尼與另一種藥物合用。

勞德岱堡消防局隊長戈蘭(Steve Gollan)表示，2022年前三個月，勞德岱堡消防隊接到373通涉及藥物過量的電話，平均一天超過四通。

負責監督布勞沃德警長辦公室社區項目及社區響應小組主席的夏夫(David Scharf)則說，芬太尼和其他合成藥物的威力可能比海洛因或處方類鴉片藥物強50到100倍，過度使用非常危險。

新東南大學(Nova Southeastern University)退休流行病學家霍爾(Jim Hall)則說，不只在佛羅里達州，在北美的任何地方都有這種問題。

SPOT義工團體和治安官辦公室相信，行動宣導計畫已成功提高民眾認識。佛州春假一直持續到4月中旬，目前尚未結束；夏夫表示，組織者很高興看到幾個周末過去，沒有再出現任何導致過量服藥緊急事件。