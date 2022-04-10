2女機上鬧事被8.1萬、7.7萬元 金額歷來最高

FAA嚴罰在機上鬧事，影響飛安的乘客。(美聯社)

聯邦航空管理局(The Federal Aviation Administration，FAA)針對去年7月危害航班安全的兩名女性乘客分別開出約8.1萬及7.7萬元的罰款，金額創下新高。

去年7月，美國航空(American Airlines)上一名乘客襲擊空服員頭部，試圖打開機艙門，並且朝機組人員及其他乘客吐口水、拳打腳踢，被銬上簡易手銬(flexible handcuffs)後仍持續攻擊，FAA建議對該名乘客處以8萬1950元罰款。

另外一起事故發生於達美航空(Delta Air Lines)去年7月從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的航班，一名女乘客試圖親吻、擁抱隔壁的乘客，在飛行期間走到飛機前方試圖出去，拒絕回到座位，且屢次咬另一名乘客，最後由機組人員制伏，FAA建議對該名乘客處以7萬7272元罰鍰。

兩名乘客予以30天回應指控，身分皆未公布。FAA表示，這兩筆高額罰金皆包含在1月1日公布約200萬的建議罰款中。

自2021年初，航空公司已通報超過1000起事故，其中許多案件與乘客拒絕配戴口罩 有關。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在談話節目「The View」說：「在飛機上時，別當個混蛋，不要危害機組人員及其他乘客的安全，若是這麼做，就會被FAA開罰。」

乘客在飛行期間危害航空安全的事件時有所聞，但疫情 情期間情況加劇，FAA經常獲報機上乘客嚴重脫序的行為。

去年2月至11月，FAA接獲超過1300起通報，數量直逼過去十年的總和，其中許多與運輸安全管理局(TSA)的大眾運輸強制口罩令有關，目前的口罩令到本月18日失效。

被開罰款的乘客可以選擇支付罰鍰、提出異議，或者提供文件證明無法支付。

此前FAA建議的最高罰款紀錄為5萬2500元，該名肇事乘客飛行期間試圖打開駕駛艙，並且攻擊想制伏他的空服員。

FAA偶爾會對肇事乘客提出刑事 訴訟，目前7月的兩起案件則還不清楚是否提出刑事訴訟 。