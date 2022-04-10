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喬治亞2槍案 8歲童意外射死6歲弟 射擊場老闆1家3死 兇手在逃

編譯徐薏茹／綜合9日電
喬州8日發生兩起重大槍案。其中一件案發地點在Lock Stock & Barrel Shooting Range射擊場。警方在現場，發現射擊場老闆、其妻子以及孫子遺體。(美聯社)
喬州8日發生兩起重大槍案。其中一件案發地點在Lock Stock & Barrel Shooting Range射擊場。警方在現場，發現射擊場老闆、其妻子以及孫子遺體。(美聯社)

喬治亞州8日發生兩起槍擊案，一名8歲男孩意外射殺6歲的弟弟V昂特(V'Onte)，26歲父親派特森(D'onte Patterson)將兒子送往醫院後，被控謀殺、虐待兒童，持有大麻、甲基安非他命等罪名。

附近居民接受「每日郵報」(DailyMail)採訪表示，案中槍枝為AR-15步槍，意外發生時父親與叔叔正在樓下，警方認定為意外事故。

V昂特嘴巴中彈後被送往醫院，隨後宣告死亡。鄰居補充，槍枝據稱已經上膛，放在樓上臥室中的地板上。

警方稱，派特森證實該槍枝為他所擁有，他的兒子在臥室發現槍。

迪卡爾布郡(DeKalb)警察局正在調查中，警方詢問同棟居民，當局證實屋中總共住7名兒童及4名成人。

另一起槍擊案地點為射擊場Lock Stock & Barrel Shooting Range，格蘭特維爾(Grantville)警察局說，警方接到報案，約於晚間8點抵達現場，發現射擊場老闆、其妻子以及孫子遺體，兇手仍未落網，警方正全力搜索嫌犯。

警方確認死者身分為75歲射擊場老闆霍克(Thomas Hawk)、同齡妻子伊芙琳(Evelyn)與17歲的孫子路克(Luke)。

調查人員研判案發時間為下午5：30左右，當時為射擊場關閉時間，霍克兒子理查(Richard)到射擊場時發現家人受害。

截至9日早上仍未找到嫌疑人，現場的40枝槍及監視器皆被偷走。

喬治亞調查局正在調查，由於被偷走的武器數量，菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)也參與調查，警長惠特洛克(Steve Whitlock)感謝其他執法部門協助，「我們只是一個小鎮，只有12名警員，我在這裡八年從來沒有調查過像這樣的案件，這對我們來說有點困難，這裡的犯罪率真的非常低。」

ATF亞特蘭大辦公室推特已公布懸賞獎金為1萬5000元。

警方呼籲所有目擊證人出面，目前沒有任何的影像證據。

警方臉書聲明表示：「任何在下午5：30到6:30開車經過射擊場的人，可能看過除了白色福特四門卡車及黑色福特Ford expedition以外的車輛，請連絡警方。」

警察 槍擊 喬治亞州

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