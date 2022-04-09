密謀綁架密西根女州長 2嫌無罪獲釋 2主謀控罪流審

圖為密西根州長惠特默。(美聯社)

2020年大選前密謀綁架密西根女州長惠特默的兩名嫌犯8日經聯邦法院宣告無罪後獲釋，但陪審團對兩名主謀嫌犯的罪名是否成立，意見僵持而流審。針對聯邦調查局誘捕行動而進行數周審判後，這是政府檢察官 令人震驚的失敗。

2020年密謀綁架密西根女州長的兩名嫌犯哈里斯(左二)和卡瑟塔(右一)經審判後宣告無罪獲釋，但陪審團對兩名主謀嫌犯克若福特(左一)和福克斯(右二)的罪名是否成立意見僵持而流審。(美聯社)

法官宣告，檢方對哈里斯(Daniel Harris, 24歲)和卡塞塔(Brandon Caserta, 33歲)的陰謀綁架罪名不成立。

不過，陪審團對主謀被告兩人，福克斯( Adam Fox, 38歲)和克羅夫特(Barry Croft Jr., 46歲)，無法就控罪達成共識而流審，檢方可就共謀罪名再尋求審判。

起訴本案的聯邦檢察官柏吉(Andrew Birge)對無罪宣判表示失望，同時強調會讓另兩名尚未接受審判的主謀嫌犯走完審判程序。

大湍市(Grand Rapids)地區法院法官淵可(Robert Jonker)宣布，當庭釋放已被羈押18個月的哈里斯和卡塞塔後，他們的親友感動落淚，兩人則走向各自的律師並擁抱示謝。

2020年新冠疫情伊始，地方政府紛紛宣告各種限制活動的避疫措施，密西根民主黨州長惠特默(Gretchen Whitmer)採行較嚴格的限制措施，引發民眾武裝抗議。當年5月，明尼亞波利斯市警察 跪壓非裔佛洛伊德致死事件，引發全國性抗議熱潮。

本案就在此抗議熱潮下發生。檢方連續13天向法庭提出聯邦調查局臥底幹員及線民提供的證據，也讓陪審團員閱聽竊聽錄下的電話對話，以及上傳社交媒體主張暴力的文字紀錄。

關鍵證人之一賈爾賓(Ty Garbin)供稱，有一群人計畫綁架惠特默州長，製造混亂，最好在總統選舉前製造內亂，讓拜登 敗選。賈爾賓認罪後，被判處六年徒刑，現仍在服刑。