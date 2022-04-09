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數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

編譯孫梁／綜合8日電
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

華裔男子薛成海(Chenghai Xue，音譯)7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時法官下令將其收押，不得保釋。

44歲的薛成海8日在薩默維爾(Somerville)地區法院出席聽證期間淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。檢方指控他在麥德福(Medford)的劍橋地區法院的停車場上，將23歲的外甥王聰(Cong Wang，音譯)開車撞倒並槍殺。

法庭文件顯示，薛成海7日到麥德福劍橋法院是要求延期對王聰的限制令，但被法官拒絕。

薛成海2018年到中國出差工作期間，他的妻子和外甥王聰產生了戀情，在薛妻提出結束兩人的關係後，王聰不同意分手。薛成海說，外甥此後開始威脅加害他的家人，包括他本人和他現在的前妻。

檢方說，薛成海的限制令延期請求被拒後，來到法院的停車場，跳上車加大油門將王聰撞倒和壓住，然後下車朝王聰的頭部連開數槍，將其當場擊斃。檢察官說：「薛成海開的是白色多功能車，下車後用黑色手槍向王聰開了五、六槍。」

薛成海的律師聽到槍聲跑到室外，將他按在地上，用膝蓋壓住。律師說，薛成海數年前將外甥帶到美國，但最近幾年他們的關係惡化。

王聰據稱曾給薛成海的妻子發簡訊，說「我要殺了你全家，如果殺不了我就自盡」。他的簡訊還說「你毀了我的未來，我現在沒有尊嚴，就是行屍走肉」。

薛成海說，王聰毆打過他，經常在阿靈頓鎮(Arlington)他家的房子外面徘徊，還多次試圖闖入。他7日請求延長限制令時告訴法官，王聰想通過找人結婚拿到綠卡，但他拒絕提供幫助，導致外甥消沉沮喪。

但王聰的室友林凱文(Kevin Lin)說，王聰是擔憂自己的人身安全，「他一度擔心薛成海闖進屋子殺人，我也有點害怕」。

薛成海是卓有成就的癌症研究人員，他幫忙將外甥從中國辦到美國留學，在東北大學讀電腦專業。

林凱文說，他的朋友王聰很努力，參加了一個合作計畫，為了討老闆歡心，他每周工作80個小時。

前妻8日也出席了薛成海的法庭聽證，聽證結束後薛成海被帶走時，她朝他揮了揮手。

癌症 綠卡 東北大學

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