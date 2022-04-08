竊孟山都機密擬交中國 華男科學家判29個月

因為竊取農業綜合企業巨頭「孟山都」商業機密準備交給中國政府，中國公民向海濤7日被判處29個月徒刑和15萬元罰款。(Getty Images)

因為竊取農業綜合企業巨頭「孟山都」(Monsanto)商業機密準備交給中國政府的中國公民向海濤(Haitao Xiang，音譯)，7日被聖路易聯邦法院判處29個月徒刑和15萬元罰款；出獄後還須接受三年監督。

向海濤曾居住在密蘇里州切斯特菲爾德(Chesterfield)，他今年1月對共謀進行經濟間諜 活動認罪。聯邦檢察官 說，向海濤將商業機密轉存到一張記憶卡上，然後試圖將其帶到中國，以符合中國政府的利益。

向海濤2008年到2017年擔任孟山都及其子公司「氣候公司」(The Climate Corporation)成像科學家。法庭紀錄稱，孟山都和氣候公司開發了一個線上農業軟體平台，幫助農民收集田間數據以提高生產力；該平台部分涉及一種名為「營養優化劑」(Nutrient Optimizer)的算法，公司將此視為商業機密及其知識產權。

檢察官說，2017年6月，向海濤從公司離職的第二天，即試圖飛往中國。在搜索過程中，調查人員發現他的一個電子設備包含「營養優化劑」的副本。

向海濤後來飛到中國，在中國科學院土壤研究所工作；他在返回美國時被捕。

前總統川普任內司法部 在2018年推出「中國行動計畫」(China Initiative)，旨在對抗中國對美國發動國安威脅、打擊商業秘密盜竊和經濟間諜活動；此案即是此努力的一部分。

「中國行動計畫」推出後，曾被批評以不公平手段鎖定美國亞裔教授，也被認為在某種程度上助長美國社會的仇亞氛圍。

司法部2月撤銷「中國行動計畫」的名稱，但司法部國安單位主管歐爾森(Matthew Olsen)表示，司法部將繼續追查中國間諜活動，並支持其正在進行的、與中國有關的調查和起訴。