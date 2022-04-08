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2男假冒聯邦幹員 特勤局、第一夫人特勤成員上當

編譯陳韻涵／綜合7日電
第一夫人吉兒拜登的維安小組成員，遭假扮聯邦幹員的兩名男子送禮行騙。（路透）
第一夫人吉兒拜登的維安小組成員，遭假扮聯邦幹員的兩名男子送禮行騙。（路透）

聯邦檢察官6日起訴假扮聯邦幹員的兩名男子，他們涉嫌贈送免費租屋等禮物給特勤局幹員，其中一人曾任職於第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）的維安小組。

這兩名罪犯分別是40歲的塔赫扎德(Arian Taherzadeh)以及36歲的阿里(Haider Ali)，十幾名聯邦調查局(FBI)幹員6日晚衝進華盛頓東南面一棟公寓大樓帶走他們，並搜查該樓五個公寓單位和三輛車。

檢察官指控塔赫扎德和阿里謊稱為國土安全部(DHS)服務，承攬特別調查任務，探究與去年1月6日國會暴亂相關的幫派與暴力活動，混淆執法人員視聽。阿里曾說，他和巴基斯坦情報界有關係，而且簽證顯示去過巴基斯坦和伊朗。

法院文件指出，塔赫扎德被控提供多名特勤局官員和幹員免交租的公寓住宿，包括一棟每年租金超過4萬元的閣樓公寓，還有蘋果手機iPhones、監視系統、無人機、平面電視、發電機、槍套、警用手槍等。

檢察官表示，塔赫扎德讓受騙的幹員使用一輛黑色GMC多功能車(SUV)當作「公務車」；此外，塔赫扎德提議購買價值2000元的步槍，送給一名負責第一夫人維安的特勤局幹員。

檢察官表示，四名特勤局幹員本周因為調查而停職。

這起謊言因為美國郵政督察局(U.S. Postal Inspection Service)調查一名郵差遇襲事件而曝光，動粗的男子自稱在國土安全局的影子單位「美國特警調查單位」(U.S. Special Police Investigation Unit)服務。 

檢察官表示，兩名嫌犯在大樓裝設監視器，並告訴住戶可以隨時存取任何一部手機的內容。住戶告訴檢察官，他們認為兩名嫌犯曾存取住戶的個人資料。

檢察官 手機 美國郵政

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