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俄勒岡男遭射殺 曾出版「如何謀殺你老公」小說家妻嫌疑最大

聯合新聞網 / 綜合報導
著有「如何謀殺你老公」言情小說家被控槍殺丈夫。(美聯社)
著有「如何謀殺你老公」言情小說家被控槍殺丈夫。(美聯社)

美國一名住在俄勒岡州、著有「如何謀殺你老公」的言情小說家南希（Nancy Crampton Brophy）被控於2018年槍殺丈夫丹尼爾（Daniel Brophy），她在同年9月遭逮捕，本月4日出庭接受審問。

檢察官奧弗斯特里特（Shawn Overstreet）稱63歲的廚師丹尼爾2018年6月2日早上7點半左右在俄勒岡烹飪學校準備上工，卻被覬覦140萬美元（約合新台幣4000萬元）保險金、當時68歲的南希從背部開槍射殺，刺穿脊椎和心臟，趴在教室地板上時南希再補了一槍，讓丹尼爾當場慘死。

奧弗斯特里特表示，南希執行了自以為完美的計劃，她每1次射擊槍槍致命，目前掌握到所有線索都指向南希是最有嫌疑者。

南希的首席辯護律師麥克絲菲爾德（Lisa Maxfield）則稱，南希本人及財務狀況在丹尼爾遇害後都惡化了，她並未從保險金獲益，喪夫的傷痛讓她無法重返日常工作。律師認為南希沒有理由殺死丈夫。

奧弗斯特里特說，丹尼爾是當時在烹飪學校裡唯一的人，學校沒有安裝監視器。警探沒有在現場發現搶劫的跡象，因為丹尼爾的錢包、鑰匙和手機都沒被動過。在南希被捕之前，丹尼爾的死始終成謎，當局從未公開披露此案的另一名嫌疑人。

道路監視器顯示，南希的小型貨車在接近槍擊時間進出烹飪學校附近街道，前後有13分鐘，可能是南希行兇射殺她結褵21年丈夫的時間。奧弗斯特里特提到，南希不僅領取丹尼爾的人壽保險，還要領取他們不動產產權和勞工補償津貼。

奧弗斯特里特指出，夫妻倆財務狀況捉襟見肘，除了貸款每月還要支付超過1000美元（約合新台幣28000元）的保費。南希最後用她在波特蘭槍隻展上購買的手槍射擊丈夫，她還在網上購買了一套「幽靈槍」組裝套件，但她缺乏安裝的專業知識。她隨後試著更換了槍管，以防止法醫比對用過的子彈與原來的槍滑桿。

麥克絲菲爾德稱南希曾擔任多家保險公司業務員，她必須購買多份保單以表明她對產品的信念並賺取佣金。至於購買「幽靈槍」組裝套件、替換槍管都是南希為了寫小說所添購的。在丹尼爾去世時，夫妻倆有大約1萬 美元的可用資金（約合新台幣28萬元），若拋售他們的房產則可賺到70萬美元（約合新台幣2000萬元）。

麥克絲菲爾德補充，夫婦倆1997年舉行了一場盛大的婚禮，但直到丹尼爾被殺前不久，他們才簽署了官方合法的結婚證明書。

法官拉姆拉斯（Christopher Ramras）裁定檢察官不能將南希2011年寫的文章「如何謀殺你的丈夫」的文章作為證據。

南希2003年加入美國言情小說作家協會，並出版至少6本小說，但都沒有為她帶來豐厚的收入。 審判預計持續7週。

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