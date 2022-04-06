田州20死水災 鐵路公司軌道涵洞淤塞肇禍 受害家庭求償4.5億

去年8月田納西州因暴雨引發嚴重洪水，造成20人死亡；十個受害家庭5日向法院控告CSX鐵路運輸公司，索賠4億5000萬元。圖為水災造成的慘況。(美聯社)

去年8月田納西州 因暴雨 引發嚴重洪水 ，造成20人死亡；十個受害家庭5日向法院控告CSX鐵路運輸公司，索賠4億5000萬元，他們指控這家鐵路巨頭在韋弗利市(Waverly)當地橋下形成「致命漲潮」，釀成這場悲劇。

訴訟指稱，支撐CSX高架鐵路軌道的土方及被阻塞的涵洞，結合成人造水壩，阻礙溪水正常流動。當2021年8月鐵軌倒塌，洪水瞬間釋放出「數百萬加侖的水」。

CSX發出聲明拒絕就訴訟細節置評，但稱2021年8月的降雨「前所未見」，他們已向受災家庭表達「最衷心想法」；至於其軌道和相關基礎設施，均依CSX政策進行維護和定期檢查。

那場嚴重洪水總計有500多棟房屋和50家企業遭破壞，居民被水沖走或被困樹上、閣樓和屋頂上。國家氣象局表示，附近的麥克尤恩(McEwen)24小時內降雨量接近21吋，創下田納西州24小時總降水量紀錄。

該訴訟稱，CSX知道其涵洞常被雜物堵塞，可能將軌道變成危險大壩；公司在其他地方即曾遇到問題，其中包括2021年7月發生洪水的紐約州，州官員2019年曾威脅要對涵洞問題提訴。

該訴訟並將附近居民休伊夫妻(James 和 Sherry Hughey)列為被告，聲稱他們允許CSX把他們位在軌道後面的土地當成水池，匯集儲存從河岸涵洞中清除出的雜物，結果只要下大雨，雜物就會沖回小溪，再次堵塞涵洞。

訴訟稱，CSX早自氣象預報獲知大雨將至，在軌道大壩災難性倒塌前，其實有數小時清除堵塞涵洞的雜物；就算任務過於艱鉅，也有足夠時間打電話警告韋弗利警方和緊急救援人員，預警社區將面臨急迫危險；但「CSX對麥克尤恩附近鐵軌被沖毀的唯一行動，是暫停其在韋弗利附近的火車運營，來保護自己的經濟利益。」