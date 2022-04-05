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最高法院6：3通過 不需等無罪裁決 可控告政府、檢警「誣告」

記者張聲肇╱綜合報導
最高法院4日以6比3票裁決，被警察誣告的人不需等無罪裁決，罪名撤銷後就可告政府和檢警惡意起訴。(美聯社)
最高法院4日以6比3票裁決，被警察誣告的人不需等無罪裁決，罪名撤銷後就可告政府和檢警惡意起訴。(美聯社)

最高法院4日以6比3票裁決，被警察誣告的人不需等無罪裁決，罪名撤銷後就可告政府和檢警惡意起訴。

由自由派和保守派大法官共同做出的裁決意謂，一般很快就被批駁的冤民告檢警官司，可繼續打下去。

大法官卡瓦納(Brett Kavanaugh)在裁決書中寫道，在此之前，告檢警惡意起訴的人，須證明自己被誣告的官司已經「未經判罪而結案，」因為全國各地多數聯邦上訴法院，對於這類官司的標準設得很高，告政府誣告的官司，提告人必須先獲無罪宣判，才能進行。最高院認為，這個標準太高，不合理。

大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)和戈薩奇(Neil Gorsuch)三名大法官持反對意見，理由是，六位同事的裁決「沒有憲法根據」，「勢必造成混亂。」

本案源自紐約布魯克林居民湯普森(Larry Thompson)與警察發生糾紛後被警方提告，他不服氣，於2014年警方撤告後，反告警方「惡意提告。」地方法院卻裁決說，警方撤告，造成「未經判決而結案」還不夠，他必須提出無罪宣判的證明，才能真正說明警方的提告已經「確定無罪」結案，或拿出法官以「證據不足，駁回(警方)告訴」的聲明，來證明真正結案。最高院對地方法院如此裁決，不以為然。

湯普森的律師阿里(Amir Ali)對最高法院的裁決表示高興，並說「有必要」推翻地方法院高標準的裁決，因為這麼高的反誣告標準「完全不公，也確實毫無道理，」這道「不正義」的司法障礙，終於被高院移除了。

阿里說，有了最高法院的裁決，湯普森終於有機會在法庭上證明，警方曾對他「惡意」提告。

湯普森與警方的糾紛，起自他的智障姊夫打911電話，說湯普森性侵還在強褓中的甥女，兩名急救員趕來，湯普森因不知姊夫打過電話，便告訴急救員走錯地方。急救員走後，警察趕到，湯普森以沒搜捕狀為由，不讓警察進屋，警方最後以拒捕、妨礙執法為由，逮捕湯普森，並將他拘禁兩天，但撤回對他的指控。

經醫院檢查，發現女嬰的問題是尿布疹，根本沒有什麼性侵情事。

警察 大法官 高院

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