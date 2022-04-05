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帳單驗出DNA 印州1980年代強暴累犯 重判650年

編譯徐薏茹╱綜合4日電
1980年代在印第安納州犯下多起強暴案的海斯勒(Steven Ray Hessler)，上周被判刑650年。(CBS電視台截圖)
1980年代在印第安納州犯下多起強暴案的海斯勒(Steven Ray Hessler)，上周被判刑650年。(CBS電視台截圖)

一名男子水電帳單信封上的DNA被查到與30多年前印第安納州中部一系列性侵案件有關聯，男子1日被宣判入獄服刑650年。

格林斯堡市(Greensburg)59歲男子赫斯勒(Steven Ray Hessler)，因其1982年至1985年對10名受害者犯下的罪刑，3月3日被判定19項重罪。

指控包含兩項強暴罪、六項非法偏離行為(unlawful deviate conduct)、三項犯罪偏離行為(criminal deviate conduct)與一項竊盜罪。

調查人員說明，赫斯勒犯罪時遮蓋面部並攜帶武器，在半夜闖入被害人家中，綑綁被害人對其強暴及性虐待，犯罪後清理犯罪現場並偷走碰過的物品躲避追查。

謝爾比郡(Shelby County)檢察官藍德沃倫(Brad Landwerlen)表示，赫斯勒還對一名男性受害人開槍，受害人昏迷數個月，甚至因此坐輪椅多年。

藍德沃倫提到，由於先前的特別工作組以1983年的頭幾項罪刑逮捕、起訴當地另一名男子，這會令起訴工作變得更加困難，經調查發現一開始被逮捕的男子是赫斯勒的表親。

赫斯勒一案於2020年偵破，當時一名警探詢問檢方是否願意支付費用將樣本送至一間公司，該公司的DNA檢測曾幫助抓到惡名昭彰的「金州殺手」(Golden State Killer)，這位連環殺手曾犯下多起強暴及竊盜罪。DNA檢測將案件範圍縮小至赫斯勒，他與犯罪現場留下的一個DNA樣本有關聯，水電帳單信封上的DNA與其相符。

當局於2020年8月17日早上前往赫斯勒住處執行搜查令，搜查人員查獲被害人被偷走的照片，並在赫斯勒的電腦發現他一直在追蹤其他四位被害人。

藍德沃倫說：「赫斯勒是我30多年的職涯中所起訴其中一個最邪惡、危險，具虐待傾向的尾隨作案人，他在不必要的野蠻恐嚇及性虐待受害者時，從中獲得極大的快感，我初期對被害人保證我的目標是讓他餘生在監獄裡度過，而所有受牽連的受害人都非常開心我們做到了。」

DNA 檢測 性侵

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