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芬太尼致死案攀升 各州加強打擊

編譯徐薏茹╱綜合4日電
圖為海關與邊界保護局展示查獲的芬太尼和甲基安非他命。(美聯社)
圖為海關與邊界保護局展示查獲的芬太尼和甲基安非他命。(美聯社)

20年來全美藥物成癮問題氾濫，藥物致死的案例持續攀升，各州政府尋求解決之道打擊類鴉片藥物芬太尼(Fentanyl)及其他合成類鴉片藥物引起的危機。

相關政策主要從兩方面著手，一為降低藥物使用人的風險，二為加重芬太尼及混合藥物交易買賣的處罰。

共和黨州檢察長呼籲更多的聯邦層級行動，一些共和黨州長調動國民兵，其任務包括阻止芬太尼從墨西哥流入境內。

去年聯邦疾病防治中心(CDC)的報告顯示，美國一年中死於藥物濫用人數首度突破10萬人，情況相當嚴峻，其中大約三分之二的死亡案例與芬太尼及其他合成類鴉片藥物有關，威力可能是嗎啡、海洛因及處方類鴉片止痛藥的50至100倍。

這些藥物的先驅原料大部分從中國運送至墨西哥，大多數非法芬太尼在實驗室生產，隨後再走私到美國。

雖然用藥人有時候會專門尋找芬太尼，但芬太尼和相似藥物常與其他藥物或假藥混合在一塊，用藥人並不曉得他們已將芬太尼吃下肚。

試紙可以幫助防止意外過量服用含有芬太尼的藥物，試紙通常在針頭交換計劃或演唱會等毒品交易常見地點發放。

俄亥俄州藥物治療組織The LCADA Way的法務首長史塔伯(Thomas Stuber)一直在推動試紙相關立法，包括讓類鴉片解毒劑納洛酮(naloxone)更容易取得。

根據全國州議會聯合會(NCSL)的研究，去年開始，至少有6個州實施相似法律，並且有另外至少12州考慮通過法律。

西維吉尼亞州人均受類鴉片藥物影響最為嚴重，該州已通過試紙合法化的議案，議案目前正送往州長手中。

全國州議會聯合會調查發現，到去年為止，有12個州針對持有芬太尼藥物及販運制定法律，根據立法查詢追蹤網站Legiscan的資料，2021年開始至少有19州考慮或已經採用類似措施，在兩黨的支持下，許多州已實行相關法律。

西維吉尼亞州 墨西哥 共和黨

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