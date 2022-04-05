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加州沙加緬度6死慘案 2槍手射擊逾100發 逮捕1嫌

編譯林梅婕╱綜合4日電
案發現場擺放鮮花、蠟燭等紀念死者。(美聯社)
案發現場擺放鮮花、蠟燭等紀念死者。(美聯社)

加州首府沙加緬度市中心3日凌晨傳出槍擊案，據稱至少有兩名槍手擊發超過100發子彈，造成六人死亡十多人受傷的慘劇；警方4日逮捕26歲男子馬丁(Dandrae Martin)，並將他列為相關嫌犯。

馬丁被指控的罪名包括以致命性武器攻擊和攜帶上膛槍支，警方也在案發地區附近的住宅搜出一把手槍；案發現場就在NBA沙加緬度國王隊(Sacramento Kings)主場金州第一中心(Golden One Center)的附近。

沙加緬度周末發生槍擊案造成六死，警方4日宣布逮捕「相關嫌犯」馬丁。(美聯社)
沙加緬度周末發生槍擊案造成六死，警方4日宣布逮捕「相關嫌犯」馬丁。(美聯社)

不過檢方尚未向馬丁提起謀殺相關的指控，地區檢察官安瑪莉‧舒伯特(Anne Marie Schubert)說：「此案的證人、影片和其他各種證據非常多，是一起高度複雜的案件，許多事情還有待釐清，但我們估計會逮捕更多人。」

根據法律文件，馬丁目前不得保釋，5日將在沙加緬度高等法院出庭；馬丁在2016年被判嚴重襲擊重罪定讞，2018年又因持有大麻遭到起訴，直到2020年才從亞利桑納州監獄釋放。 

當局也公布六名死者的身分，包括三名女性分別為21歲的約黛亞‧亞歷山大(Johntaya Alexander)、57歲的瑪琳達‧戴維斯(Melinda Davis)和21歲的艾米兒‧安達列德(Yamile Martinez-Andrade)；另外死亡的三名男性分別為38歲的哈里斯(Sergio Harris)、32歲的盧切西(Joshua Hoye-Lucchesi)和29歲的透納(De’vazia Turner)。

沙加緬度消防局指出，12名傷者中至少有四人受到重傷，其中七人已經出院。

沙加緬度警長雷斯特(Kathy Lester)表示，案發現場遺留一支遭竊的手槍，警方仍在追查是否與槍案有關；另外，有一名目擊者提供超過100張案發現場的照片和影片做為證據，雷斯特說：「我在這個城市的27年來，暴力攻擊已經來到史無前例的規模，這起悲劇讓我們震驚和心碎。」

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