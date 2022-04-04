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加州首府沙加緬度爆槍擊案 2槍手街頭行凶 6死12傷

編譯林梅婕／綜合3日電
加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場封鎖附近街區。(美聯社)
加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場封鎖附近街區。(美聯社)

本周末全國發生兩起槍擊案，加州首府沙加緬度3日凌晨在街頭傳出槍響，共計至少6人死亡、12人受傷；另外，德州達拉斯一場演唱會結束後，同樣在凌晨傳出槍響，目前已知1人死亡、11人受傷，兩起案件的凶嫌都尚未落網。

沙加緬度警長雷斯特 (Kathy Lester)在記者會上說，死者為三男三女；據信槍手至少有兩人。他說：「我們需要民眾的幫忙，希望知情者可以協助指認嫌犯，或提供任何資訊。」

該起槍案發生在太平洋時區凌晨2時，地點位於「金州第一中心」(Golden 1 Center)的附近；警方指出，現場發現至少一把槍，周圍的街區都已遭到封鎖，但尚未公布受害者年齡和身分。

警方人員在現場蒐證，地上的藍色標記，指明凶案相關證據。(美聯社)
警方人員在現場蒐證，地上的藍色標記，指明凶案相關證據。(美聯社)

隨著新冠肺炎管制逐漸放寬，酒吧和餐廳陸續恢復人潮，案發地點距離州議會大樓只有幾個街區，當地最近才經過振興改造成娛樂中心；沙加緬度市長史坦伯格(Darrell Steinberg)在推特上寫道：「我們目前還難以完全掌握死傷的人數，必須等待進一步的調查。」

案發現場也聚集許多受害者家屬，一名女子潘蜜拉‧哈里斯(Pamela Harris)表示，她在凌晨2時15分接到女兒的電話通知，說她38歲的兒子賽吉奧(Sergio)在夜店被槍殺；儘管仍在等待官方宣布，但哈里斯沉痛地說：「我現在不能離開，除非知道到底發生什麼事，否則我不會走。」

哈里斯32歲的女兒凱‧哈里斯(Kay Harris)也指出，她的哥哥可能是去第10街一家名叫倫敦(London)的夜店，目前這家夜店的周邊也都以黃色封鎖線隔開。

與此同時，達拉斯南部地區在2日晚間舉辦一場戶外演唱會，翌日凌晨12時13分警方接獲民眾通報發生槍案；警方表示，初步調查發現一名演唱會觀眾先是對空鳴槍，接著另一人朝群眾開槍。

目前唯一的死者是26歲的吉爾墨(Kealon Dejuane Gilmore)，他被發現頭部中槍倒臥在舞台的附近；另外還有11人中槍被送往醫院，一人情況危急，其他人傷勢穩定，其中三名傷者為未成年。

全案目前仍在調查當中，尚未有任何人遭到逮捕；不過有證人向媒體表示，槍案是在一起爭執後爆發。

加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場展開調查。(美聯社)
加州首府沙加緬度周末發生持槍濫殺案，警方到場展開調查。(美聯社)

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