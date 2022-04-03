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男登山失蹤16天 忠狗伴屍不離棄 獲救時奄奄一息

編譯徐薏茹／綜合2日電
加州29歲登山客奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯，在山區死亡多日才被發現，他的寵物犬一直陪著。圖為當初失蹤時，附有寵物犬「國王」照片的尋人招示。(取自推特)
加州29歲登山客奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯，在山區死亡多日才被發現，他的寵物犬一直陪著。圖為當初失蹤時，附有寵物犬「國王」照片的尋人招示。(取自推特)

一名男性登山客的遺體31日晚間在加州格里斐斯公園(Griffith Park)被人找到，死者16天前失蹤，他的寵物犬一直守在主人遺體身旁， 雖未死亡，但是奄奄一息；警方尚未公布男子死亡原因。

據報導，死者是29歲的奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯(Oscar Alejandro Hernandez)，家屬表示他最後的現身地點為公園東端的旋轉木馬步道附近。

埃爾南德斯的寵物犬「國王」(King)守在主人身旁，又餓又累且奄奄一息，埃爾南德斯的家屬已將「國王」帶回，他的遺體則被送往一偏遠的棒球場開始調查。

埃爾南德斯最後現身時間為上個月16日凌晨2點30分，當時他在自己的車內，他開一輛2004年份紅色Ford Explorer，他的家人四處發送傳單請求大眾協尋。

洛杉磯消防局31日晚間7點15分獲報，隨後進入格里斐斯公園偏僻地區尋人，最後在茂密的樹林中找到埃爾南德斯和「國王」。格里斐斯公園是洛杉磯最大的公園，園區內包含許多步道、景點、野餐區及運動區。

今年2月好萊塢女星琳賽皮爾曼(Lindsey Erin Pearlman)同樣在一好萊塢公園內被人發現死亡，並且分別在她的車內及家中找到遺書，TMZ報導，遺書內請發現她遺體的人撥打911。

TMZ報導，皮爾曼曾在自殺前一天打電話給她的丈夫史密斯(Vance Smith)，電話中表示她想結束自己的生命，史密斯立刻聯絡警方幫忙尋找皮爾曼。

驗屍官並未公布皮爾曼死因，但TMZ報導指出她有服藥過量的問題，且多年來飽受憂鬱症折磨，丈夫史密斯在社群媒體上宣布皮爾曼的死訊。

一位附近電影劇組的保安表示，警方尋獲皮爾曼時，車內到處都是藥丸，皮爾曼則包裹在一床毯子裡，警方並未證實保安的說法。

加州29歲登山客奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯，在山區死亡多日才被發現，他的寵物犬...
加州29歲登山客奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯，在山區死亡多日才被發現，他的寵物犬一直陪著。(美聯社)

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