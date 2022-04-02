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警方驅離示威者武力過當 丹佛判賠1400萬 恐成不利判例

編譯孫梁／綜合1日電
丹佛示威者2020年在抗議非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死期間，遭到警方的胡椒彈和布袋鉛彈攻擊，聯邦陪審團裁定丹佛市需向12名提訴人賠償1400萬元。圖為丹佛警方向抗議者發射催淚瓦斯罐。(美聯社)
丹佛示威者2020年在抗議非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死期間，遭到警方的胡椒彈和布袋鉛彈攻擊，聯邦陪審團裁定丹佛市需向12名提訴人賠償1400萬元。圖為丹佛警方向抗議者發射催淚瓦斯罐。(美聯社)

丹佛示威者2020年在抗議非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死期間，遭到警方的胡椒彈和布袋鉛彈攻擊，被聯邦陪審團認為是使用過度暴力和違反抗議者的憲法權利，裁定丹佛市需向12名提訴人賠償1400萬元。

這一裁決勢將引發廣泛的連鎖效應，全國至少有29件類似訴案待審，都是指控警察在2020年的抗議運動中使用過度暴力。

密西根大學法學院的民權訴訟教授史坦伯格(Michael Steinberg)認為，丹佛的裁決可成為各地解決類似控案的判例，促使更多抗議者對警察的不公提控。他說：「在『黑人的命也是命』運動中，全國許多抗議者提控警察暴行，這些待審案無疑將受到丹佛大陪審團裁決的影響。」

一些提控人說，警方不分青紅皂白對和平抗議者使用暴力，包括拍攝示威活動的攝影師也被攻擊；華盛頓特區民權組織指控說，時任總統川普前往教堂做拍照秀時，他們遭到警方暴力驅趕；紐約的許多訴案除指控警察過度暴力，還控告被警方錯誤逮捕，甚至紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也對警察暴力和錯誤逮捕提控。

紐約羅徹斯特(Rochester)抗議者指控，是市府的縱容造成警察殘暴文化的氾濫，提控律師表示，丹佛的判決表明，在手機資訊發達的時代，警察暴力不會被繼續容忍，開審後他們將舉出丹佛的裁決作為參考。奧斯汀已同意為抗議中的四名頭部受傷賠償1300萬元。

丹佛的裁決是在佛洛伊德事件引發全國廣泛抗議近兩年後做出的，在美國的司法體系中屬於相對較快，很多類似遭遇的人可以此為藍本提出索賠。美國公民自由聯盟(ACLU)的法律專家表示，控告警察暴力的人如今可將丹佛陪審團的裁決，用在自己控案的和解談判中。

但科羅拉多和許多州規定，此類訴案的追訴期只有兩年，因此其他人如果也準備控告警察暴力，所剩時間已經不多。

警察 佛洛伊德 黑人的命也是命

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