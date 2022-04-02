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3美軍涉販槍集團 造成芝加哥幫派火併 遭司法部起訴

編譯孫梁／綜合1日電
司法部1日宣布破獲並起訴一個12人的大規模販槍團伙，其中包括三名美軍，他們為芝加哥的幫派成員提供近100支槍，至少導致兩人喪命。圖為司法部長加蘭德。(美聯社)
司法部1日宣布破獲並起訴一個12人的大規模販槍團伙，其中包括三名美軍，他們為芝加哥的幫派成員提供近100支槍，至少導致兩人喪命。圖為司法部長加蘭德。(美聯社)

司法部1日宣布破獲並起訴一個12人的大規模販槍犯罪集團，其中包括三名美軍，他們為芝加哥幫派成員提供近100枝槍，至少導致兩人喪命；12人被控密謀違反聯邦武器法等罪，如果罪成，將面臨最高20年監禁。

三名美軍分別是21歲的亞當斯(Demarcus Adams)、22歲的布蘭森(Jarius Brunson)和22歲的米勒(Brandon Miller)，他們入伍後駐紮在肯塔基州坎貝爾堡(Fort Campbell)基地，因此可從田納西和肯州的槍店合法購槍。檢方指控說，三人是將槍賣給芝加哥南邊Pocket Town社區的Gangster Disciples街頭幫派。

槍枝氾濫導致全國暴力犯罪增多，破獲12人販槍集團是司法部追查販槍的一部分。司法部長加蘭德(Merrick Garland)發誓將重點查處槍枝販運和「稻草購槍人」，即合法買槍後轉售給沒有合法持槍權的人。他說：「司法部將不遺餘力地追究販槍罪犯，釀成非法槍枝在社區氾濫的人沒有藏身之地，無論是誰，不管他們身在何處，只要是非法販槍，都會被全國各地的執法部門查到。」

檢方說，米勒接到芝加哥Gangster Disciples幫派成員的求購訂單後，與布蘭森和亞當斯一起到田州克拉克維爾(Clarksville)和肯州橡樹林鎮(Oak Grove)的槍店購買，再轉交給幫派成員。檢方指控米勒還打廣告，稱他有1000發子彈可售。

司法部說，三人向幫派成員非法販槍逾90枝，導致社區的幫派與敵對幫派的暴力衝突不斷升高，其中一枝槍去年3月在芝加哥一個派對上射擊，造成一死七傷；還有一枝槍去年1月被用在芝市一家理髮店殺人。

12人販槍集團除三個美軍外，另外九人分別是芝加哥的八人和愛阿華州達溫波特鎮(Davenport)的一人。檢方說，還有兩人涉嫌參與販槍密謀，但在槍枝暴力中被殺，而殺死兩人用的也是非法販售的槍。

幫派 司法部 芝加哥

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