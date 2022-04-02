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新墨西哥州休閒用大麻 1日起合法上路 德州客將越界購買

編譯林梅婕／綜合1日電
一名大麻店經理開心展示不同的大麻花株。(美聯社)
一名大麻店經理開心展示不同的大麻花株。(美聯社)

近來大麻合法化的風潮席捲美西地區，新墨西哥州合法販售休閒用大麻自1日起正式上路，只要年滿21歲就可一次購買最多2盎司大麻；不過鄰近的德州卻是堪稱全美最大的禁止休閒大麻販售州，當地大麻合法化的支持者只能望麻興嘆。

新墨州自2007年就率先通過醫療用大麻合法化，但管制相當嚴格；長期推動大麻合法化的支持者和店家原以為盼不到這一天，直到十多年後休閒用大麻終於得以合法，對該州也是一項巨大的變革。

新墨州首府聖塔菲(Santa Fe)的藥局和消費者們對於這項政策更是激動地難以言喻，因為合法化後就不用再與黑市掛勾，當地居民奇洛伊(Devin Killoy)說：「我終於可不用再只依賴一位賣家了。」

然而，新墨州隔壁對大麻議題相對保守的德州恐怕不免受到影響；業者漢森(Earl Henson)與同夥就在距離德州不到10哩的新墨州克洛維斯(Clovis)開設一家大麻零售店，他興奮地表示：「我知道這些離德州很近的城市，在未來兩年的經濟會有很大成長。」

支持休閒大麻合法的議員更希望透過合法化的手段阻絕黑市，同時刺激就業率成長並增加州府營收。新墨州民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)31日表示，合法化不僅是因應民眾的需求，也能活化當地經營小生意的店家。

「這正是消費者們所希望的。」去年11月葛里申在競選連任期間曾表示：「如此一來我們有潛力增加超過1萬1000個工作機會，讓托倫斯郡(Torrance County)或圖克姆卡里(Tucumcari)這些地方的年輕人更願意留下來。」

新墨州南方的桑蘭德公園市(Sunland Park)市長裴瑞亞(Javier Perea)也指出，當地已有約30家業者申請販售許可；他也表示休閒大麻將能為地方政府和業者帶來更多收入：「我們唯一需要擔心的，是沒有更多地方可以做商業建設。」

一家大麻店外大排長龍。(美聯社)
一家大麻店外大排長龍。(美聯社)

大麻合法化 德州 新墨西哥州

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