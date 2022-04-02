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不孕醫師用自己精子偷偷「播種 」賠受害者525萬

記者胡玉立／綜合報導
佛羅里達婦女雪柔‧盧梭指控不孕症醫生科茨未經同意，用自己的精子而非捐贈者精子讓她受孕，陪審團裁定受害者應獲25萬元賠償金和500萬元懲罰性賠償金。(Getty Images)
佛羅里達婦女雪柔‧盧梭指控不孕症醫生科茨未經同意，用自己的精子而非捐贈者精子讓她受孕，陪審團裁定受害者應獲25萬元賠償金和500萬元懲罰性賠償金。(Getty Images)

佛羅里達州婦女雪柔‧盧梭(Cheryl Rousseau)指控佛蒙特州不孕症醫師科茨(John Coates)未經同意，用他自己的精子而非捐贈者精子讓她受孕案，聯邦法院陪審團30日裁定，受害者獲25萬元賠償金和500萬元懲罰性賠償金。

雪柔和丈夫彼得‧盧梭(Peter Rousseau)於2018年起訴科茨，指控他1977年3月在佛蒙特中央醫院進行人工授精過程中，使用了自己的精子。判決書指出，陪審團認為，科茨在手術前未透露自己計劃使用他的遺傳物質，違反合約並對盧梭造成損害。

訴訟稱，因彼得曾接受無法逆轉的輸精管切除術，盧梭夫婦想藉手術得子，他們同意使用一位「符合盧梭要求特定特徵」的醫學生捐贈的精子。但2018年10月，當孩子成年作了DNA測試，才發現科茨是親生父親。

這對夫婦在佛蒙特州法院提告，指控科茨醫療疏忽、欺詐、毆打等罪行。根據訴訟，科茨否認他是孩子的父親。科茨的辯護律師表示，他們對判決結果感到驚訝和失望。

雪柔的律師拉勒米(Celeste Laramie)表示，科茨2019年宣誓作證說，他從未在任何授精程序中使用自己的精子；但DNA證實他是盧梭孩子的遺傳父親後，他就承認了。

「陪審團的裁決傳達了信息：想用自己的精子讓病人受孕的醫師，停下來。」拉勒米聲明指出，「透過這個判決，我們希望其他患者在自己最脆弱的時刻，不會被他們的醫師欺騙。」

科茨還面臨第二起訴訟，該訴訟去年由一名科羅拉州多婦女提出，她指控科茨在1978年人工授精時，使用自己的遺傳物質。由於這兩起訴訟，科茨的醫療執照已於2月被佛蒙特州醫療實踐委員會吊銷。

過去幾年，隨著DNA檢測和家譜技術興起，陸續有訴訟揭露為他人進行人工授精程序的醫師，其實是自己「播種」。

佛蒙特州 DNA 手術

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