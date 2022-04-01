得獎電影真人版死囚 娶反死刑女士 兩人要珍惜「活在當下」

反死刑權益人士莉亞‧羅傑29日嫁給奧克拉荷馬州死刑犯葛洛席普(見圖)。(美聯社)

反死刑權益人士莉亞‧羅傑(Lea Rodger)29日嫁給死刑犯葛洛席普(Richard Glossip)前，她告訴美聯社，自己非常明白兩人的情況，也因此決定珍惜一切，「活在當下」。

被囚禁在奧克拉荷馬州 立監獄 的葛洛席普(59歲)已三度逃過死神，下個月該州恢復執行死刑時，他可能難逃一劫。一輩子反對死刑的羅傑(32歲)說，正因為葛可能來日無多，她才更要把握時間，到監獄裡和他結婚。

反死刑權益人士莉亞‧羅傑(左圖)29日嫁給奧克拉荷馬州死刑犯葛洛席普(下圖)。(美聯社) 反死刑權益人士莉亞‧羅傑。(美聯社)

還在念法律的羅傑說，她倆深知「珍惜一切，活在當下」的道理，決定趁還能活著宣告對彼此的愛的時間，完成婚禮。葛洛席普告訴美聯社，在經歷這一切，喪失了大部分的人生與親友的關懷之後，能夠和羅傑結為夫婦，「對我，是超乎想像的福氣。」

死刑資訊中心主任丹翰(Robert Dunham)說，最高法院裁定不得禁止跨種族婚姻後，死刑犯完婚事例雖不常見，卻也非「決不尋常。」囚犯保有的基本人權不多，他說，結婚就是其一。

殺人犯班迪(Ted Bundy)在佛州服刑時，曾與未婚妻結婚；1989年在加州 比佛利山莊將父母親殺死的艾瑞克和賴爾‧梅能德茲(Erik Menendez and Lyle Menendez)兄弟，也都在獄中結婚。1980年代的恐怖殺人犯理拉米瑞茲(Richard Ramirez)在加州也是以死刑犯身分完婚。

奧克拉荷馬州每年3月和9月讓囚犯在獄中舉行簡單婚禮，一切相關費用由囚犯或其配偶負擔。奧州不准配偶探獄，新婚也不准，不過，羅傑說夫妻倆在婚禮上，至少有「執子之手」，親吻了對方。

這是葛洛席普第二度在獄中結婚。他曾和當年21歲的朱拉席克( Leigha Joy Jurasik)結婚，2018年他訴請離婚，去年獲准。

葛洛席普因高院裁審死刑犯注射劑裡的鎮定劑midazolam一案，而成為名人，該案是1995年莎拉史東主演的得獎名片「死囚漫步」(Dead Man Walking)的真人版故事。

羅傑說她絕不是因為他有名才愛上他，而是交往當中發現兩人很契合。