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前陸戰隊員在俄關2年 家屬抗議 拜登：我試看看能做什麼

編譯林梅婕／綜合31日電
前美軍陸戰隊隊員瑞德自2019年被關押在莫斯科監獄，他的父母30日至白宮外抗議示威，呼籲拜登總統採取更多行動，拜登隨後在白宮接見他們。(美聯社)
前美軍陸戰隊隊員瑞德自2019年被關押在莫斯科監獄，他的父母30日至白宮外抗議示威，呼籲拜登總統採取更多行動，拜登隨後在白宮接見他們。(美聯社)

前美軍陸戰隊隊員瑞德(Trevor Reed)自2019年被關押在莫斯科監獄，至今長達超過兩年的時間；瑞德的家屬30日至白宮外抗議示威，呼籲拜登總統應採取更多行動，拜登隨後與其家屬在白宮會面。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示：「在這場會面過程，總統承諾將持續努力讓瑞德、以及其他被俄國當局以不正當理由關押服刑的人質，包括企業主管惠藍(Paul Whelan)等人獲釋，並提供所有可能的協助，直到他們被釋放、回家與家人團聚。」

這也是拜登本月二度與瑞德的家屬互動，自俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞德的家屬就不斷透過廣播推廣訴求，也成功獲得媒體關注；本月初拜登在結束德州福和市(Fort Worth)的行程後，便與瑞德的父母和姊妹進行通話。

然而，30日他們前往華府抗議示威的舉動顯然更引起拜登的注意；拜登說：「我想試看看做點什麼，我希望能與他們見面，他們都是很好的人。」

為了協助瑞德盡快獲釋，瑞德的家屬上遍各大媒體，包括「微軟國家廣播公司」(MSNBC)到保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)，並對觀眾發動同理心攻勢。

在雙方到白宮會談之前，瑞德的父親喬伊‧瑞德(Joey Reed)曾在微軟國家廣播公司節目中表示，「我想提醒拜登，我們的兒子在他還是副總統時，曾到大衛營(Camp David)擔任他的護衛，當時的他曾誓死保護總統」。

瑞德於2019年在莫斯科被捕，由於他前一晚喝了酒，還被指控攻擊他人；事後俄羅斯當局稱瑞德「威脅到當地警察的生命和健康」，瑞德與家屬則嚴正否認這些指控。

瑞德的家屬與拜登會談超過30分鐘，而且過程中拜登都非常「專注地聆聽」；喬伊說：「我們無法要求總統做得更多」，瑞德的母親(Paula Reed)也附和表示，他們對拜登「暢所欲言」，也感謝總統的傾聽。

拜登 白宮 俄羅斯

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