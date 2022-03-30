以為小感冒 美25歲女教練削掉一大片頭骨逃死劫

25歲武術教練削掉14公分頭骨，術前(左)術後(右)。（截圖自tiktok）

美國25歲武術教練岡瑟（Natasha Gunther）在她鼻竇炎蔓延到大腦後，接受手術 切除14公分的頭骨，以防大腦承受腫塊重壓。醫生告訴她，如果不動手術，她將在1周內死亡。

岡瑟以自身經驗提醒人們不要輕忽感冒症狀，如果感冒沒有好轉，請立即就醫。

岡瑟2021年底出現鼻塞和鼻竇阻塞的症狀，當時她只視為小感冒。後來病情惡化，她吃了醫生開的抗生素仍沒好轉，她開始擔心。接著她出現嘔吐及偏頭痛的症狀，家人要她快入院掃描腦部。檢查後發現頭骨內出現腫塊，立刻緊急進行手術。

岡瑟術後住院5周，並一度失去語言能力。她也無法再做某些武術動作。岡瑟預計下個月進行手術，將切除的骨頭重新安裝到頭骨上。

鼻竇炎症狀通常會在2周內自行緩解，但若症狀沒有改善，醫生可能會開抗生素給患者服用。

岡瑟透露，她通常每年都會感染1次鼻竇炎，2021年感染次數更多。但因為平常教孩子們武術，已經習慣罹患感冒，自己跟醫生當時完全沒意識到嚴重性。岡瑟呼籲人們如果感染鼻竇炎，還是去醫院或耳鼻喉科診所徹底檢查，不要只是去看一般家醫科。