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「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

記者胡玉立／綜合報導
亞裔女子崔茱莉持續以電郵騷擾蘋果執行長庫克，並在去年10月兩度出現在他矽谷家門口並語出威脅，根據29日達成的協議，崔茱莉同意在未來三年內遠離庫克。圖為她在法院外阻止記者接近。(美聯社)
亞裔女子崔茱莉持續以電郵騷擾蘋果執行長庫克，並在去年10月兩度出現在他矽谷家門口並語出威脅，根據29日達成的協議，崔茱莉同意在未來三年內遠離庫克。圖為她在法院外阻止記者接近。(美聯社)

一名亞裔女子因為持續以電郵騷擾蘋果執行長庫克(Tim Cook)、並在去年10月兩度出現在他矽谷家門口並語出威脅，遭蘋果公司提控；據29日在聖克拉拉郡高等法院批准的協議，被控女子崔茱莉(Julie Lee Choi，音譯)同意在未來三年內遠離庫克。

45歲的崔茱莉同意在未來三年內不得進入距離庫克200碼範圍內，也被禁止以任何電子方式與庫克交流，包括推特或電郵；如果她違反這些條款，可能會面臨刑事指控並可能坐牢。

這宗奇怪案件可回溯到2020年底，崔茱莉開始向庫克發送電郵，要求庫克與她發生性關係，還附上她堅稱庫克讓她購買的手槍圖片。在一封以iPhone發給庫克的電郵中，她寫道：「我沒辦法再這樣過下去了，我想和你做愛，求求你。」庫克是公開的同性戀者，崔茱莉承認知道這一點，仍繼續求愛說：「我們注定要在一起。」

證據顯示，蘋果公司1月針對崔茱莉申請臨時限制令；文件還顯示，崔成立一系列假公司，試圖將自己與庫克聯繫起來，有時還將蘋果辦公室列為公司總部。

在崔茱莉去年9月告訴庫克，她打算申請成為他加州巴洛阿圖(Palo Alto)的公寓「室友」後，蘋果公司採取法律行動。法庭文件顯示，去年10月，崔茱莉兩次單獨出現在庫克家外，警告庫克說她「可能會變得暴力」。12月，她告訴庫克，給她5億元現金，就會原諒他。

幾周後，蘋果公司申請臨時限制令，稱崔「可能持有武器」並打算「在不久的將來再去庫克住所或以其他方式找到他」。根據蘋果公司向股東披露，蘋果去年為保護庫克的安全措施支付超過63萬元。

崔茱莉開始在矽谷騷擾跟蹤庫克之前，一直住在維吉尼亞州；她29日出庭同意與蘋果公司達成協議。

庫克 蘋果 矽谷

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