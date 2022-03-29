大學生春假湧佛州 警查獲75非法槍械 足以供應小型部隊

邁阿密海灘上周末緊急實施夜間宵禁，避免春假出遊者擾亂當地秩序。圖為警車停在邁阿密海灘熱鬧街道旁，準備執行宵禁。(美聯社)

佛羅里達州上周末暴力事件頻傳，27日一起槍擊 案造成一名21歲男子腿部受傷，幸無大礙；巴拿馬市海灘(Panama City Beach)警方28日宣布，在這個度假勝地查獲足以供應一支小型部隊的75把非法槍械，逮捕161人。

巴拿馬市海灘是熱門的大學生放春假去處， 巴拿馬市海灘警察 局長塔拉曼特斯(J.R. Talamantez)表示：「警方在兩天內查獲這些槍枝，包括手槍、霰彈槍、半自動武器和長步槍，這些槍械被帶來度假勝地，帶來海灘。」

他警告不法分子，「很快就會看到執法人員上門」。

「今日在此，我們不僅因為身為執法人員和市鎮領導人，同樣也因為是灣郡(Bay County)居民而團結。」塔拉曼特斯說：「絕不容忍上周末所見，這群可悲的人們到此犯罪，他們的行徑無可饒恕。」

邁阿密海灘上周末緊急實施夜間六小時的宵禁，避免春假出遊者擾亂當地秩序。

巴拿馬市警方查獲大批槍械，所幸只接獲一起槍擊案通報，來自阿拉巴馬州 的21歲男子27日下午在當地餐廳被槍擊腳部，無生命危險；犯案的六人，包括被控開槍的同樣來自阿州的22歲桑德斯(Javonte Sanders)已遭警方逮捕歸案。

塔拉曼特斯告訴當時趕赴現場的電視台媒體工作者說，發現許多人持槍，包括半自動武器。

警方在案發現場找到來自三種槍的26個彈殼，分別為9釐米手槍、.40口和.45口徑卡賓槍，但未說明傷患是被哪種槍打傷。

灣郡警長福德(Tommy Ford)表示，警方26、27日逮捕161人，其中有80人來自阿州。

巴拿馬市(Panama City)警局局長史密斯(Mark Smith)表示，這些罪犯應為周末的暴力事件和騷亂負責，這不是傳統的春假享樂者，而是「貨真價實的罪犯」 。

史密斯說：「勇敢的員警面對這些犯罪者，可能有生命威脅或被迫剝奪他人性命，這不是灣郡或巴拿馬市海灘的本色。」