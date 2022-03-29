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直播玩槍走火 12歲女童誤殺14歲表哥後又誤斃自己

編譯柯立偉╱綜合28日電
12歲芭莉絲．哈維(左)，14歲庫安龍．哈維(右)。(取自臉書)
12歲芭莉絲．哈維(左)，14歲庫安龍．哈維(右)。(取自臉書)

少年玩槍致死悲劇再添一樁；密蘇里州聖路易市(St. Louis)兩名十多歲的表兄妹直播時把玩槍枝不慎擦槍走火，12歲的表妹芭莉絲．哈維(Paris Harvey)不慎開槍致14歲的表哥庫安龍．哈維(Kuaron Harvey)死亡，結果芭莉絲起身查看時槍枝再度走火擊中自己，警方調查後認定這是一起意外，不是「先殺人後自殺」的槍擊案。

聖路易警方在臉書上表達該警局對這起悲劇兩名死者的哀悼，他們說：「本局所有同仁向兩名死者的家屬致上最沉痛的悼意。」

芭莉絲的祖母蘇珊．戴森(Susan Dyson)接受媒體採訪時表示，她有看到這對表兄妹在Instagram上的直播片段，場景是在他們家本月稍早在聖路易市中心租來開生日派對的一所公寓；她說：「從他們直播時的狀況來看，這對表兄妹沒有起爭執，他們只是在玩他們根本不應該取得的槍枝，然後不小心擦槍走火，這一切都是意外。」

芭莉絲的母親申妮絲．哈維(Shinise Harvey)也說，雖然她一直不敢親眼去看兩兄妹的直播片段，但據看過的親朋好友轉述，是芭莉絲不小心開槍打中庫安龍頭部，當她撿起槍枝查看時，槍枝二度走火也打中自己頭部；她說：「這不是謀殺，也不是自殺，就是一場該死的意外。」

反槍枝暴力團體「艾弗頓槍枝安全組織」(Everytown Gun Safety)表示，3月尚未結束，今年全美就已有51起槍枝意外走火事件，造成17人死亡、38人受傷，呼籲持槍民眾務必注意用槍安全，加裝保險並放在未成年兒童拿不到的地方，以免意外發生時才追悔莫及。

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