我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

酒後駕跑車撞進俄勒岡遊民帳篷 4死2重傷

編譯孫梁╱綜合28日電
俄勒岡州一名24歲酒駕者，27日凌晨開跑車衝進遊民營撞死四人。圖為該營地被撞後的凌亂景像。(美聯社)
俄勒岡州一名24歲酒駕者，27日凌晨開跑車衝進遊民營撞死四人。圖為該營地被撞後的凌亂景像。(美聯社)

俄勒岡州警方28日說，一名男子開跑車在俄州薩勒姆鎮(Salem)撞上一個遊民的宿營帳篷，造成四人喪命，兩人重傷；肇事者已被控四項一級過失殺人、一項二級攻擊、魯莽駕駛和酒後開車。

24歲的羅德里格茲(Enrique Rodriguez Jr.)27日凌晨2時開車撞進遊民營地的帳篷，四人被壓在車下，兩人當場喪命，兩人傷重死在醫院。死傷者被抬走後，現場一片狼籍，帳篷翻倒在地，一輛購物推車底朝天，一棵樹被撞出深深的痕跡，樹根處擺放著悼念者送來的花束。

化驗顯示，羅德里格茲的血液酒精濃度超過法定標準的兩倍，檢方指出他的血液含有0.15%以上的酒精，而俄州的法律規定，體內酒精濃度超過0.08%即構成酒駕。警方說，酒精可能是造成嚴重事故的主要因素。

事發地是一處樹林與草坪構成的三角地，附近有一個新建的遊民收容屋，還有一個提供居住、淋浴、食物和其他事項的服務站。

薩勒姆鎮3月3日清理附近一個臨時營地的數十個遊民，此前鎮上已貼出告示將進行清理。

明年7月1日生效的俄州一項法律，將對各郡和各市鎮對遊民營地的處理加以限制；州法規定，必須保護公共場所的遊民營地不被拆遷，並要求各地有關公共場所遊民營地的法規必須合情合理。

俄州法律中心的律師說，俄州的新法將迫使各地政府審查他們的遊民法規。

遊民 俄州 俄勒岡州

上一則

直播玩槍走火 12歲女童誤殺14歲表哥後又誤斃自己

下一則

賓州公路強降雪能見度驟降 60輛車連環追撞 3死20傷

延伸閱讀

洛市老嫗房屋後院外變成遊民營堆滿垃圾 求助當局沒用

洛市老嫗房屋後院外變成遊民營堆滿垃圾 求助當局沒用
亞當斯：紐約市犯罪激增 已淪笑柄…擬用無人機執法

亞當斯：紐約市犯罪激增 已淪笑柄…擬用無人機執法
洛城新語／進步派大將叛變 加州極左勢力鬆動

洛城新語／進步派大將叛變 加州極左勢力鬆動
紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚

紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚

熱門新聞

空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

2022-03-21 21:03
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特，向慈善房屋組織國際仁人家園及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。(美聯社)

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

2022-03-23 09:12
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

2022-03-24 22:15
佛州奧蘭多「圖標遊樂園」24日發生死亡意外，一名14歲男孩乘坐比自由女神像還高的「自由落體」設施(如圖)墜落，送醫後當晚死亡。(美聯社)

玩全球最高自由落體設施 14歲男孩摔死

2022-03-26 14:02
圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。美聯社

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

2022-03-25 09:43
病毒學家對於Omicron亞變種BA.2帶來的影響，出現不同聲音，但大幅解除防疫措施後，歐洲許多地區陷入新一波疫情。美聯社

歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫

2022-03-25 09:55

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇