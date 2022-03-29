酒後駕跑車撞進俄勒岡遊民帳篷 4死2重傷

俄勒岡州一名24歲酒駕者，27日凌晨開跑車衝進遊民營撞死四人。圖為該營地被撞後的凌亂景像。(美聯社)

俄勒岡州 警方28日說，一名男子開跑車在俄州 薩勒姆鎮(Salem)撞上一個遊民 的宿營帳篷，造成四人喪命，兩人重傷；肇事者已被控四項一級過失殺人、一項二級攻擊、魯莽駕駛和酒後開車。

24歲的羅德里格茲(Enrique Rodriguez Jr.)27日凌晨2時開車撞進遊民營地的帳篷，四人被壓在車下，兩人當場喪命，兩人傷重死在醫院。死傷者被抬走後，現場一片狼籍，帳篷翻倒在地，一輛購物推車底朝天，一棵樹被撞出深深的痕跡，樹根處擺放著悼念者送來的花束。

化驗顯示，羅德里格茲的血液酒精濃度超過法定標準的兩倍，檢方指出他的血液含有0.15%以上的酒精，而俄州的法律規定，體內酒精濃度超過0.08%即構成酒駕。警方說，酒精可能是造成嚴重事故的主要因素。

事發地是一處樹林與草坪構成的三角地，附近有一個新建的遊民收容屋，還有一個提供居住、淋浴、食物和其他事項的服務站。

薩勒姆鎮3月3日清理附近一個臨時營地的數十個遊民，此前鎮上已貼出告示將進行清理。

明年7月1日生效的俄州一項法律，將對各郡和各市鎮對遊民營地的處理加以限制；州法規定，必須保護公共場所的遊民營地不被拆遷，並要求各地有關公共場所遊民營地的法規必須合情合理。

俄州法律中心的律師說，俄州的新法將迫使各地政府審查他們的遊民法規。