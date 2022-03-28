有致癌風險 輝瑞召回部分高血壓藥物

輝瑞召回一批高血壓藥物，因為其中含有亞硝胺，可能致癌。(美聯社)

輝瑞 製藥公司（Pfizer）召回部分含有高水平亞硝胺（nitrosamines）的抗高血壓 藥物，原因是亞硝胺可能有致癌風險。持續服用此藥患者應與醫生討論其他選擇。

輝瑞日前宣布自全國各地召回六批Accuretic藥片（喹那普利氢氯噻嗪片，Quinapril/Hydrochlorothiazide Tablets）以及輝瑞授權由Greenstone經銷的學名藥，包括—批喹那普利氫氯噻嗪片（quinapril and hydrochlorothiazide）和四批鹽酸喹那普利氫氯噻嗪片（quinapril HCl/ hydrochlorothiazide）。

輝瑞表示，亞硝胺存在於食物和水中，包括醃製和烤肉、乳製品和蔬菜；但它的部分藥品被發現含有高於人體可接受每日攝入量的亞硝胺水平。

輝瑞在新聞稿指出，「輝瑞製造和供應鏈流程的每一步都非常重視患者安全與產品品質」，「輝瑞已發信直接通知承銷者，並安排所有召回產品的退貨」。

這些召回藥物的批次時間介於2019年11月至今年3月，批發範圍分布全國。輝瑞表示，公司並沒有獲知任何與召回相關的不良事件報告，美國食品藥物管理局也知曉情況。

「這些產品歷經20多年行銷授權和強大臨床計畫確立了安全性，」輝瑞表示，「根據目前可用數據，這些產品的益處/風險狀況仍屬正面。儘管長期攝入N-亞硝基-喹那普利（N-nitroso-quinapril）可能與人類潛在癌症 風險增加有關，但服用此藥的患者並沒有直接風險。」