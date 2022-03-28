我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

賭城吧檯點啤酒給清潔劑 教師誤飲受傷獲賠800萬元

編譯徐薏茹／綜合27日電

一名中學特殊教育教師多年前在賭城拉斯維加斯一間賭場吧檯點啤酒，但吧檯卻誤送成清潔溶劑，造成該名特教教師身體永久性損傷，拉斯維加斯陪審團判決賭場賠償該名教師800萬元。

受害教師朗恩‧恩萊特(Lon Enwright)的律師拉戈馬西諾(Andre Lagomarsino)表示，恩萊特過去曾在賭城大道的餐廳兼職侍酒師，他因為2018年12月在Barley's Casino & Brewing Co.誤飲清潔溶劑的意外失去味覺。

恩萊特擁有博士學位，他受傷以後繼續教職工作及擔任籃球教練，但他因賭場意外而患有胃潰瘍及食道潰瘍，且罹患癌症風險增加，恩萊特的律師將陪審團的判決描述為對於「失去生活樂趣」的補償。

Barley's母公司Station Casinos未立即針對克拉克縣地區法院18日出爐的判決做出回應。

恩萊特的其中一名律師拉維普迪(Rahul Ravipudi)表示Barley's承認其責任，審判前已事先賠償30萬元。

恩萊特的過失訴訟指出，當時他向吧台要了黃金愛爾啤酒(Honey Blonde ale)，卻送來用來清潔啤酒龍頭及管線的腐蝕性清潔劑。

他的律師表示，吧台員工知道啤酒管線當時正進行清潔而暫停使用。

賭城 癌症 教育

上一則

超級富豪注意 拜登鎖定700人課新稅 全部所得須繳20%

下一則

違法收獻金作偽證 佛騰貝瑞辭內布拉斯加州聯邦眾議員

延伸閱讀

點啤酒誤給清潔溶劑 教師喝了受損 獲賠800萬元

點啤酒誤給清潔溶劑 教師喝了受損 獲賠800萬元
芝賭場提案3地點入圍 78區也在內

芝賭場提案3地點入圍 78區也在內
職場槍響 休士頓26歲男子涉殺上司

職場槍響 休士頓26歲男子涉殺上司
憂紐約新賭場搶生意 大西洋城同業擬對策

憂紐約新賭場搶生意 大西洋城同業擬對策

熱門新聞

空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

2022-03-21 21:03
專家強調，接種疫苗仍然是避免新冠感染轉成重症的最佳方法。（美聯社）

Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

2022-03-20 21:11
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特，向慈善房屋組織國際仁人家園及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。(美聯社)

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

2022-03-23 09:12
圖為20日的南海西沙群島的美濟礁上，可見到中國解放軍構建的建築與設施。美方指至少三座島礁已被軍事化。(美聯社)

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

2022-03-20 22:38
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

2022-03-24 22:15
圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。美聯社

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

2022-03-25 09:43

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」