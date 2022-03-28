賭城吧檯點啤酒給清潔劑 教師誤飲受傷獲賠800萬元

一名中學特殊教育 教師多年前在賭城 拉斯維加斯一間賭場吧檯點啤酒，但吧檯卻誤送成清潔溶劑，造成該名特教教師身體永久性損傷，拉斯維加斯陪審團判決賭場賠償該名教師800萬元。

受害教師朗恩‧恩萊特(Lon Enwright)的律師拉戈馬西諾(Andre Lagomarsino)表示，恩萊特過去曾在賭城大道的餐廳兼職侍酒師，他因為2018年12月在Barley's Casino & Brewing Co.誤飲清潔溶劑的意外失去味覺。

恩萊特擁有博士學位，他受傷以後繼續教職工作及擔任籃球教練，但他因賭場意外而患有胃潰瘍及食道潰瘍，且罹患癌症 風險增加，恩萊特的律師將陪審團的判決描述為對於「失去生活樂趣」的補償。

Barley's母公司Station Casinos未立即針對克拉克縣地區法院18日出爐的判決做出回應。

恩萊特的其中一名律師拉維普迪(Rahul Ravipudi)表示Barley's承認其責任，審判前已事先賠償30萬元。

恩萊特的過失訴訟指出，當時他向吧台要了黃金愛爾啤酒(Honey Blonde ale)，卻送來用來清潔啤酒龍頭及管線的腐蝕性清潔劑。

他的律師表示，吧台員工知道啤酒管線當時正進行清潔而暫停使用。