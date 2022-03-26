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玩全球最高自由落體設施 14歲男孩摔死

編譯周芳苑／綜合25日電
佛州奧蘭多「圖標遊樂園」24日發生死亡意外，一名14歲男孩乘坐比自由女神像還高的「自由落體」設施(如圖)墜落，送醫後當晚死亡。(美聯社)
佛州奧蘭多「圖標遊樂園」24日發生死亡意外，一名14歲男孩乘坐比自由女神像還高的「自由落體」設施(如圖)墜落，送醫後當晚死亡。(美聯社)

佛州奧蘭多旅遊中心繁忙街道上的圖標遊樂園(Icon Park)24日發生死亡意外，14歲男孩乘坐比自由女神像還高的「自由落體」設施墜落，送醫後當晚死亡。

警長辦公室官員和緊急救援人員在24日晚間，獲通報圖標公園遊樂設施「奧蘭多自由落體」(Orlando Free Fall ride)發生意外，該設施去年底才開放。

這名墜落身亡的青少年的身分在25日證實是泰爾桑普森(Tyre Sampson)，他與朋友的家人從密蘇里州前往佛州中部；橙郡(Orange County)警長米娜(John Mina)說，負責這起死亡事件的警探將調查這是蓄意或意外事故。

米娜說，看似是一場可怕的悲劇，將等待調查結果。

警長辦公室官員說，桑普森被送往醫院後死亡，此外未進一步公布個人資訊。

擁有該遊樂設施的Slingshot集團銷售總監斯汀(John Stine)稱，感到非常悲痛；事發後，該公司在圖標遊樂園經營的自由落體和相鄰高空彈跳設施Sling Shot無限期關閉。

斯汀說，自由落體設施之前並未提報有任何問題；員工和目擊證人也說事前沒有任何問題。米娜說，一切似乎都很正常。

佛州當局負責監督檢查該州最大主題公園之外的遊樂設施，目前已展開調查，檢查人員25日前往現場。

圖標遊樂園網站稱，自由落體設施高430呎，號稱全球最高自由落體遊樂設施。

自由落體配備過肩安全帶，胸部等高處有兩個把手，人們乘坐時拉下、全程結束時自動鬆開。

2021年，同一遊樂園450呎高StarFlyer鞦韆遊樂設施的一名維護技術人員未正確連接安全裝置，從225呎高處墜落身亡 。

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