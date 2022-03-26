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德州男舉雙手仍被擊斃 警方被判賠1037萬元

記者胡玉立／綜合報導
圖為當時弗洛雷斯與警對峙。(KENS5電視台截圖)
圖為當時弗洛雷斯與警對峙。(KENS5電視台截圖)

聯邦陪審團24日判定，2015年德州比爾郡(Bexar County)兩名警察開槍打死雙手舉起的男子弗洛雷斯(Gilbert Flores)，是使用了過度且不必要的武力，須賠償死者家屬1037萬元。

這項審判歷經三天的證詞聽證，陪審團最後選擇站在弗洛雷斯家人這一邊。弗洛雷斯2015年8月28日在自家門外，遭警察瓦斯奎茲(Greg Vazquez)和桑切斯(Robert Sanchez)槍殺。

弗洛雷斯的妻子阿馬多爾(Maritza Amador)22日描述當天案發情況時表示，當時她抱著剛出生的嬰兒，遭弗洛雷斯施暴；警察到達時，弗洛雷斯拿刀對著他們。

由旁觀者拍下的一段影片顯示，弗洛雷斯在家門外與瓦斯奎茲和桑切斯對峙了12分鐘，但在兩位警察開槍前幾秒鐘，弗洛雷斯似乎已經投降並舉起了雙手。

陪審團在聽證過程中，觀看由旁觀者拍下的影片，法庭數位分析員逐幕播放影片並在旁解析；分析員得出結論，在大約四秒鐘內，弗洛雷斯的手、他拿著的刀和他的腳都沒有動，但兩位警察向他開了兩槍。

瓦斯奎茲是第一個向弗洛雷斯開槍的警察，他在法庭上為自己的行為辯護表示，他「整個過程一直試圖緩和局勢」。他還解釋說，弗洛雷斯用刀撲向他好幾次，他用電擊棒擊中弗洛雷斯，但弗洛雷斯隨即奪走電擊槍，還向巡邏車內查看；「情況變得越來越糟，」瓦斯奎茲說。

但是，弗洛雷斯家族的律師向瓦斯奎茲提出事實陳述指出，在他開槍時，弗洛雷斯雙手高舉而且也不像是要向他猛撲過去。瓦斯奎茲則說，弗洛雷斯手上拿著刀，仍是個威脅。

地區檢察官辦公室稱，比爾郡現已將此案辯護權移交給該郡的保險公司。

聯邦陪審團24日判定，2015年德州比爾郡兩名警察開槍打死雙手舉起的男子弗洛雷斯...
聯邦陪審團24日判定，2015年德州比爾郡兩名警察開槍打死雙手舉起的男子弗洛雷斯，是使用了過度且不必要的武力，須賠償死者家屬1037萬元。(比爾郡警局照片)

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