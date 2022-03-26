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FBI示警：性敲詐案增多 專勒索青少年

編譯潘勛／綜合25日電
聯邦調查局發布警告，指近日「性敲詐」案件增多，不少線上騙子鎖定青少年男生，慫恿他們分享露骨內容，再用來向被害人勒索金錢。(Getty Images)
聯邦調查局發布警告，指近日「性敲詐」案件增多，不少線上騙子鎖定青少年男生，慫恿他們分享露骨內容，再用來向被害人勒索金錢。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)發布警告，指近期「性敲詐」案件增多，不少線上騙子鎖定青少年男生，慫恿他們分享露骨內容，再用來向被害人勒索金錢。

華盛頓郵報報導，聯邦調查人員偵辦筆錄指出，歹徒先在社群媒體扮成年輕女孩，再說服少男自拍性器露骨的照片及影片給他們；被害人年紀一般在14到17歲。

聯調局官員指出，也有些歹徒鼓勵被害人透過視訊做性器露出的活動，再偷偷錄下來，接著再威脅被害人，說要把內容貼上網，而勒索金錢。

聯調局華府分處剝削孩童及人口販連專案小組負責人芭芭拉‧史密斯(Barbara Smith)指出，歹徒要求被害人透過現金轉帳app甚至禮品卡付贖款，但就算一些被害人真付款了，歹徒仍繼續勒索他們。

史密斯指出，針對男子、男童下手的類似勒索騙局行之有年，但過去六個月，向聯調局華府分處及維吉尼亞州分處報案的件數大增，由每個月一起增加到每周兩到三起。

史密斯表示，這種作案手法已出現好幾年，新奇的是犯案頻率增加，兒童受害於這種噱頭的人數目增多；這種恐嚇取財的性勒索騙局傷害到的兒童，比起老式的性勒索兒童手段，得逞件數還要多。

調查人員指出，詐騙嫌犯都在海外，上當的被害人全球都有，人數成千上百。

聯調局華府現場及網路犯罪部門幹員傑可布斯(Wayne Jacobs)表示，不少被害人可能覺得難堪，因此對要不要出面報案感到猶豫；要搗毀這些做案歹徒最有效的方式，便是父母與子女深入交談、教育他們要留心線上安全。

史密斯的專案小組加入辦案，是因為青少年拍攝露骨影像，接下來可能透過地下網絡，散播到互聯網；聯調局請被害人出面，這樣子幹員才能把不法影像上傳到國立失蹤及被剝削兒童中心檔案庫，一旦他們出現在其他偵辦案件，就能加以追蹤。

華府 社群媒體 維吉尼亞州

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