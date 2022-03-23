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通膨、高油價 電動車變夯 各地增設充電站

編譯林梅婕／綜合22日電
為因應電動車增加趨勢，近來沿海地區、全國各個大大小小的城鎮都開始規劃增設電動車充電站。圖為新澤西州一處充電站。(美聯社)
為因應電動車增加趨勢，近來沿海地區、全國各個大大小小的城鎮都開始規劃增設電動車充電站。圖為新澤西州一處充電站。(美聯社)

近來受通貨膨脹和俄烏戰爭影響，油價不斷攀升，卻也加速電動車使用率的提升；為因應電動車增加趨勢，近來沿海地區、全國各個大大小小的城鎮都開始規劃增設電動車充電站。

礙於供應鏈緊縮，車輛價格持續飆升，但需求絲毫沒有下降，未來地方政府勢必得加蓋更多充電站；新澤西州多地日前獲得州府補助，在24處觀光地區設置電動車充電站。

目前新州共625個電動車充電站，即將增設充電站的包括大西洋城(Atlantic City)和海洋城(Ocean City)，還有一些州際公園和森林；而新州捷運局(NJ Transit)也宣布，將在肯登郡(Camden)公共巴士站增設充電站。

新州公用事業委員會主席菲奧達利索(Joseph Fiordaliso)強調：「別擔心，我們會把設備準備好，大家就不用擔心車子會沒電。」

聯邦政府也宣布，在新州霍布肯(Hoboken)將增設六個充電站；民主黨籍新州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)指出，聯邦政府的預算將「協助汽車能源轉換，減少碳排放，為我們的孩子打造一個更乾淨的環境。」

除了新州，華盛頓州貝靈翰(Bellingham)也計畫未來兩年增設90座充電站；緬因州波特蘭市(Portland)則是和承包商達成一項10年期的協議，將在市內公有地增設超過40座充電站，並協助營運和維護。

西維吉尼亞州查爾斯頓(Charleston)最近才完成兩座公有停車場的充電站建造工程；北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)、密西根州的克利夫蘭鎮(Cleveland Township)和薩吉納市(Saginaw)，也都規劃日後蓋更多充電站。

新州 電動車 西維吉尼亞州

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