剎車液可能洩漏 福特召回美加21.5萬輛車

福特汽車公司因為刹車液可能洩漏而在美、加召回21萬5000輛小貨車和大型多功能車。(美聯社)

福特(Ford)汽車 公司因為刹車液可能洩漏而在美國和加拿大 召回21萬5000輛小貨車和大型多功能車；另外，通用汽車公司(General Motors)是因前燈太亮而在美國召回74萬輛小型多功能車。

福特召回的是2016至2018年款的F-150小貨車，以及2016至2017年款的林肯導航多功能車(Lincoln Navigator SUVs)，上述兩款車都是安裝的3.5升渦輪增壓六缸引擎。如果刹車液洩漏，可導致刹車距離延長。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)22日發布文件說，刹車液洩漏可導致踩剎車的幅度更大、更用力和刹車後的行駛距離更長。車行將為召回的車更換刹車液裝置，車主4月25日起將陸續接到通知。

此次為福特公司因同樣問題而採取的第三次召回，公司2016和2020年曾兩次召回F-150小貨車。

福特公司共接到四起刹車減速中發生的撞車報告，但都沒人受傷。

通用公司召回的是2010至2017年款的GMC Terrain多功能車，因為車的前燈太亮，使對面的開車人感到晃眼。公司曾要求NHTSA不要宣布召回，因為只有一起投訴，但被拒絕。

NHTSA指出，前燈外殼引起的光線反射可使前方的部分區域太亮，降低了對面開車人的能見度，進而增大撞車風險。

福特公司表示，他們仍在落實召回車輛如何修補的措施，估計還有一段時間才能敲定，預計4月23日將會通知車主。

福特公司只接到一起用戶投訴，說是前燈的光線照射到樹上。