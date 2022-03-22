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酒駕女子被攔檢放行後 撞死賓州兩公路巡警和一名男子

編譯孫梁╱綜合21日電
賓州州警麥克(左)和西斯卡，21日執勤時遭酒駕女子撞死。(美聯社)
賓州州警麥克(左)和西斯卡，21日執勤時遭酒駕女子撞死。(美聯社)

賓州兩名州警和一名男子21日凌晨在95號州際高速公路上在被一名年輕女子飛車撞死；事發前不久，這名女子剛因被懷疑酒駕而遭到攔檢。

33歲的麥克(Martin Mack III)和29歲的西斯卡(Branden Sisca)午夜接到勤務通知，要求兩人前往處理一名徒步在95號公路上行走的男子。他們12時45分許到達現場，在將該男子帶向警車座位時，被一輛高速駛來的汽車撞上，三人當場死亡。

州警坎姆(James Kemm)說：「撞擊的衝擊力巨大，將兩名巡警從南向行駛的車道撞到了北向車道上。」

事發後，被撞的警車橫在公路上，氣囊打開；不遠處是一輛車頭嚴重受損的銀色多功能車(SUV)，肇事女子待在現場。。

男子半夜走在高速公路上的原因不明，警方試圖聯繫其家人，尚未公布其姓名。

殉職的巡警麥克2014年成為州警，已婚有兩個子女；西斯卡則是2021年2月成為州警；兩人擔任州警至今都在同一個巡邏隊。

賓州州警局長艾文齊克(Robert Evanchick)說：「兩位州警象徵我們的榮譽、服務、正直、尊重、信任、勇氣和責任，為了高速路行走者的安全而不顧個人安危，做出最大犧牲。我們的心碎，全體賓州人都對兩人銘記不忘。」

為了紀念兩名州警，州長沃爾夫(Tom Wolf)下令賓州政府單位降半旗至25日，表示「執法人員為了保護和服務我們，每天冒著生命危險和做出犧牲。」

檢方表示不會僅以酒駕來調查這起事故，費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)說：「這個年輕的女駕駛可能將面臨極其嚴重的後果。」

賓州 費城 汽車

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