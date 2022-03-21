「 以為要拿槍」臨檢槍殺無武器少年 阿肯色警判刑1年

前警佐戴維斯(左)、少年布列塔(右)。(取自推特)

阿肯色州 卡博特城(Cabot)在去年6月傳出，警佐戴維斯(Michael Davis)在路邊臨檢時，槍殺一名未持有武器的17歲少年布列塔(Hunter Brittain)；戴維斯18日被以過失致死罪起訴，判處有期徒刑一年。

陪審團認定前洛諾克郡(Lonoke County)警佐戴維斯犯下嚴重過失殺人罪，處以一年有期徒刑，並裁罰1000元罰金。

根據戴維斯向檢方提供的證詞，他先是在一家路邊的汽車維修中心外攔下布列塔駕駛的皮卡車，但布列塔卻沒有聽從指示，在他要求布列塔舉起雙手時，布列塔將手伸到了卡車的後方。

然而，這項說法卻與布列塔同行的友人和另一名證人的證詞不符，他們都說沒有聽到戴維斯叫布列塔舉起雙手；友人表示，他和布列塔原本是在修理皮卡車的變速箱，其他家屬又進一步指出，布列塔當時只是為了先拿東西來擋住車輪；而調查員事後也沒有在皮卡車上發現任何武器。

此外，戴維斯在案發後並未立刻交出他的隨身攝影 機；法庭上的隨身攝影機內容也只拍攝到槍案發生之後，沒有任何案發之前的畫面。

戴維斯17日在法庭上憶述案發過程時，終於情緒激動地表示，他以為戴維斯那時候是要拿槍，並沉痛地說：「我當警察 並不是為了殺人。」

全案15日在陸軍國民兵的基地開庭，經過不到三小時的審議陪審團就宣布判決；在場外等候的布列塔家屬和親友聽聞後歡呼，高喊「杭特的正義終於降臨」。

死者的祖母潘恩(中)在親友陪同下到庭聽取判決。(美聯社)

不過布列塔的祖母芮貝卡‧潘恩(Rebecca Payne)表示，家屬仍希望戴維斯被判重罪，確保他日後無法再繼續到執法機構任職，她說：「之後會怎麼樣呢？老百姓難道還要繼續擔心，他們隨時可能性命不保嗎？」

雖說戴維斯和布列塔都是白人，全案仍引起許多全國維權團體的關注；民權牧師夏普頓(Rev. Al Sharpton)和兩名代表佛洛伊德(George Floyd)家屬的律師都為此案發聲，表示布列塔事件代表，警務改革需要跨種族的支持。