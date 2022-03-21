阿肯色州汽車展爆發槍戰 釀1死27傷悲劇

阿肯色州一場汽車展爆發槍擊案，造成一死多傷，圖為事故現場。(美聯社)

國內本周末傳出兩起槍擊案，19日先是在阿肯色州 杜馬市(Dumas)的一場汽車 展爆發槍戰，造成1死27傷的悲劇；接著佛羅里達州邁阿密於20日上午也傳出槍響，傷者人數眾多，尚未接獲有人死亡。

阿肯色州州警警長布萊恩特(Bill Bryant)表示，汽車展現場有許多兒童受傷，包括兩名二歲以下的兒童；一人在離開案發現場後因其他指控遭到逮捕，正在接受有關槍案的訊問，布萊恩特說：「據我們所知，槍戰是由兩人所引起的。」

死者是23歲的賽佛(Cameron Shaffer)，警方表示尚未有跡象顯示他與槍戰有關；傷者中有六人是未成年，隨即被送往阿肯色州兒童醫院(Arkansas Children's Hospital)，所幸大部分人在翌日就順利出院。

這場車展為社區每年春天的例行性活動，以「街訪鄰居的野餐」(neighborhood picnic)為縮寫Hood-Nic命名；根據Hood-Nic基金會的官方網站，其活動宗旨為「社區重建，讓居民團聚，並回應年輕世代的需求」。

Hood-Nic基金會官方臉書大力譴責此事：「如此無情的暴力事件必須停止，這場活動本應是讓親友團聚，不該有任何暴力的介入。」

汽車展槍案的隔天，邁阿彌海灘(Miami Beach)上午聚集大批享受春假的學生，當地一家餐廳「凱提納餐館」(Kantina Restaurant)外突然傳出槍響，遊客蜂擁逃竄；有民眾在逃難的過程遭到踩踏，現場也遺留許多手機 和拖鞋等個人物品。

傷者人數仍不明確，但已知一名女性腿部中彈，另一人被台上擔架離開現場，還有一人被救護車載走；而邁阿密警方尚未透露是否有任何槍手落網。