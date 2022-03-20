佛洛伊德案沒學到教訓？威州警「跪頸」壓制12歲女學生

威斯康辛州一所學校的女生在餐廳毆鬥，兼職保安的警員事後把肇事女生帶走。(美聯社)

威斯康辛州 「基諾沙 聯合學區 」(The Kenosha Unified School District)18日公布一段監視器錄像，影片顯示一名警察於非值勤時間介入阻止學生間的肢體衝突，該名警員膝蓋跪在12歲女學生的頸部壓制其行動，此動作與2020年明尼蘇達州佛洛伊德(George Floyd)遭警跪頸致死案雷同，引發爭議。

本月上旬林肯中學(Lincoln Middle School)午餐時間兩名學生爆發衝突，在該校兼職保安的警員蓋特肖(Shawn Guetschow)上前阻止，他將女學生的頭部按壓在地，以膝蓋壓制其脖頸處約一分鐘半，接著將女學生上手銬帶離現場。

女學生的父親佩瑞茲(Jerrel Perez)要求針對蓋特肖的非法壓制動作提起刑事指控，威斯康辛州去年已立法禁止該類的壓制動作。佩瑞茲表示他的女兒正在治療中，且正在接受神經科醫生治療。

校方最初安排蓋特肖帶薪休假，但根據密爾瓦基衛報(Milwaukee Journal Sentinel)報導，蓋特肖15日已辭去該校保安兼職工作。

蓋特肖在辭呈中抱怨學區未支持他，這起事件為他家人帶來沉重的負擔，信中表示：「有鑑於在林肯中學發生的事件，以及該事件在社區中引起的關注增加，還有這起事件對我的家庭帶來的心理及情感壓力，缺乏學區對我的支持還有溝通，我無法繼續在基諾沙聯合學區的工作。」

基諾沙警方在聲明中表示蓋特肖在警局中的職位仍然保留，「我們將持續調查，密切關注事件的全貌，我們目前沒有進一步更新。」