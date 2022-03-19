佛州警方掃蕩人口販賣、賣淫 逮捕4迪士尼員工

佛羅里達州波克郡警長賈德宣布，針對人口販賣、賣淫和拐騙兒童者展開為期六天的行動，共逮捕108人，其中包括四名嫌犯為迪士尼員工。(取材自YouTube)

佛羅里達州波克郡(Polk County)警方表示，警方近期針對人口販賣、賣淫和拐騙兒童者(child predator)展開為期六天的行動，共逮捕108人，其中包括四名嫌犯為迪士尼 員工。

這場行動叫作「3月悲傷2號行動」(Operation March Sadness 2)，從8日開始，為期六天。根據波克郡警察 辦公室的新聞稿，警方在這起行動中逮捕108人，其中四人是迪士尼的員工。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，27歲傑克森(Xavier Jackson)是迪士尼波利尼西亞村度假飯店(Polynesian Resort)的救生員。

CBS引述波克郡警長賈德(Grady Judd)報導，他傳送自己的不雅照和多則訊息，給佯裝成14歲少女的秘密警察；傑克森被控三起傳送有害內容給青少年的罪名，以及一起非法通訊罪。

CBS報導指出，據悉另外三名迪士尼員工企圖召妓，賈德公開三人身分，他們分別是24歲菲代勒(Wilkason Fidele)，他在迪士尼明日世界(Tomorrowland)的宇宙餐廳(Cosmic Restaurant)工作四年；27歲馬拉維(Shubham Malave)，他是來自印度持簽證 的公民，擔任迪士尼軟體開發人員；以及45歲利斯(Ralph Leese)，他在迪士尼通信技術部門工作快滿四年。

警方人員在網路與嫌犯聊天並安排約會，等他們一現身，便將他們逮捕。

福斯新聞報導，有兩人甚至遠至布拉登頓(Bradenton)準備花1000元買春。

波克郡警察局辦公室表示，這批遭逮捕的人中，年紀最大者67歲，最年輕者僅17歲。

賈德16日在記者會中表示，光是逮捕一名人口販賣者和四名拐騙兒童者，便讓這起行動值回票價；他說，有召妓的地方，就會出現剝削、疾病、功能不彰和破碎家庭。