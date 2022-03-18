FBI獲報不查 佛州高中槍案 司法部賠1.2億元

2018年佛羅里達州帕克蘭高中發生造成17人死亡的槍案，事後發現聯邦調查局曾接獲線報卻置之不理，司法部願為此事賠償1億2750萬元。圖為貼上死者照片的紀念牆。(美聯社)

2018年佛羅里達州帕克蘭(Parkland)一所高中發生駭人聽聞的槍擊 案，當時共17人死亡，但事後被發現聯邦調查局(FBI )曾接獲線報卻置之不理；當局已證實，司法部願為此事與受害家屬達成和解，賠償總金額高達1億2750萬元。

不過司法部16日聲明強調，雖以1億2750萬元，為40項與槍擊案相關的訴訟達成和解，但並不等於承認聯邦政府的疏失。

2018年2月14日馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)發生一起槍擊案，曾在該校就讀的克魯茲 (Nikolas Cruz)回母校開槍掃射，造成14名學生和3名教職員身亡，至今仍令人膽戰心驚，也觸發維權人士展開一系列反槍運動。

事實上，FBI早在這起校園槍案發生的六周前就獲取兩條線報，其中一條指克魯茲不僅曾帶槍到學校過，而且計畫再「溜進校園掃射一翻」。

據稱當時這名線人還說：「我知道他一定會暴走的」；但FBI佛州辦公室自始至終都未曾接獲這起線報，當局也沒有派人與克魯茲聯繫。

此外，FBI還在幾個月前接獲通報，社群影音平台YouTube上出現一名同樣名為克魯茲的使用者發布一段訊息：「我將成為一名職業級的校園槍手。」

克魯茲在案發前一年被退學，也曾被診斷出有長期性的情緒和行為管理問題；接獲線報40天後，克魯茲果真帶著一把AR-15步槍到學校大開殺戒。

根據法律文件的陳述，受害家屬指控FBI的疏失才造成如此重大的死傷，「與當局原則背道而馳，且未針對克魯茲可能帶來的危險採取行動」。

雖有一名死者的家屬放棄提告，但其他16名死者的家屬透過代表律師在去年11月宣布，已與當局達成數百萬元的和解。

去年10月，已經23歲的克魯茲被起訴多達17項一級謀殺罪，並坦承犯行；量刑結果將於4月公布，克魯茲恐被判死刑或無期徒刑。