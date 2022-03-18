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喬州議會通過 公開攜手槍也不須許可

編譯洪毅／綜合17日電
喬治亞州眾議會日前通過法案，在公共場所攜帶手槍不再需要通過身家調查及拿到許可。(Getty Images)
喬治亞州眾議會日前通過法案，在公共場所攜帶手槍不再需要通過身家調查及拿到許可。(Getty Images)

喬治亞州眾議會日前通過法案，在公共場所攜帶手槍不再需要通過身家調查及拿到許可，持槍權放寬預料將會通過；固然此舉兌現喬州州長坎普(Brian Kemp)「合憲持槍」的承諾，卻也招致恐助長槍枝犯罪的反對聲音。

繼喬州之後，俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)也已簽署法案，所有21歲以上、允許擁槍的民眾可隱密持槍而不需許可。

喬州的法案，廢止需要許可才能將手槍攜出住家、公司、汽車等場所的規定；喬州參議會先前也已通過類似法案，預料最終會取得共識版本並送交坎普簽字通過。

目前在喬州攜帶步槍等長槍在外不須事先許可，若要申請公共場所持手槍許可，須經過身家調查及留下指紋建檔，曾有重罪前科，精神障礙或是藥物、酒精成癮問題者會被打回票。

喬州眾議會議員羅伯茨(Shea Roberts)等反對放寬槍至管制的人士就表示，喬州每年透過身家調查阻止成千上萬有問題的民眾取的槍枝，「難道要奉公守法的民眾填表是擾民的事情嗎？」

支持放寬的喬州眾議會議員克拉克(Heath Clark)則表示，修法單純只是讓可以合法取得槍枝的民眾自由使用槍枝，「如果你不能用槍來保護自己，那擁有槍要做什麼？」也有聲音指受新冠疫情影響，申請許可所需時間受到拖延而支持修法。

但是反對鬆綁的喬州眾議會議員威爾森(Matthew Wilson)說：「這只會造成更多犯罪，更多槍擊事件，因為更多槍枝等於更多槍擊事件，一點都不複雜，事實就是這麼簡單。」

另外，這些舉措可能也有政治考量，因為坎普在2018年競選時就承諾支持「合憲持槍」，但是四年來沒有太大進展，倒是在今年開始大力推行，這可能與今年中期選舉，坎普的競選連任之路還有共和黨內的挑戰有關。

共和黨籍俄州州長狄懷恩同樣面臨政治壓力，因為造成不含槍手九人死亡的2019年岱頓市(Dayton)槍擊案後，面對槍枝管制的呼聲，狄懷恩曾提出改革案，但是遭到同政黨占優勢的俄州議會否決。

俄州通過新法之後，目前全國已有23個州隱密持槍不需事先許可。

喬州 俄亥俄州 槍擊

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