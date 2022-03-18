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小孩玩大車闖禍 德州9死車禍 駕駛竟是13歲少年

編譯孫梁／綜合17日電
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州15日發生九死、兩重傷慘烈車禍，肇事小貨車是一個13歲兒童駕駛，因跨越中線駛入逆行車道，迎面撞上西南大學高爾夫球隊的廂型車。

國家運輸安全委員會(NTSB)副主任蘭茲伯格(Bruce Landsberg)17日還證實，小貨車左前胎是備用胎，在撞車前已爆裂。

德州規定，年滿14歲才能開始上課學習開車，15歲方可領取臨時駕照，在教練和有駕照的成年人指導下開車。德州當局表示，13歲兒童開車是違法。

車禍現場位於德州安德魯斯郡(Andrews)，距新墨州邊界約30哩。西南大學高球隊員乘坐的2017年款福特Transit型廂型車，後面拖著一個掛斗。

九名死者中包括新墨西哥州西南大學的六名學生和一名教練，以及小貨車的13歲駕駛和一個男子。大學生中一人來自葡萄牙、一人來自墨西哥，學生與教練是比賽結束後乘車返回學校。兩個重傷學生是加拿大人，被直升機送到醫院救治，傷勢危重。

2007年款道奇2500型小貨車的兩名死者是德州閃米諾郡(Seminole)38歲的席門斯(Henrich Siemens)，以及沒有具名的13歲兒童。

兩個重傷的加拿大學生都來自安大略省，他們被直升機送到110哩外的大學醫療中心。西南大學教育長說，兩人的傷情穩定，逐步好轉。安德希爾的哥哥說，他們的父母已飛到德州，「弟弟很喜歡冰球，但他最愛高爾夫球。」

墨西哥高爾夫球聯合會的網站發布公告，對桑切斯的去世表示哀悼。來自葡萄牙南方海濱的索薩是去年夏天高中畢業，接著到美國上大學。

西南大學高球隊的成員加思敏·柯倫(Jasmin Collum)原定也參加比賽，但最後時刻她決定去休士頓的父母家，她的母親說：「球隊所有成員都在車上，基本上不是喪生就是在醫院。」

德州 新墨西哥州 駕照

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