南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

來自南美的盜竊集團現在轉向加州作案。圖為警方公布監視器拍到竊賊在灣區一處民宅作案的畫面。(abcnews4電視台截圖)

來自南美洲、俗稱「犯罪遊客」(crime tourists)的大盜集團專門鎖定全美一些執法較為寬鬆的富裕社區入室打劫，他們過去幾個月在東岸地區已犯下數起竊盜案，並在保釋期間將贓物帶走；本周又轉戰西岸加州 ，至少兩間在舊金山的房屋遭到搶劫。

據稱，這批來自智利、哥倫比亞和南美洲其他國家的犯罪集團，過去在印第安納、德州 、紐約、維吉尼亞、喬治亞、北卡羅來納和南卡羅來納州都曾犯案。

最近被搶的兩間房屋位於加州北部的希爾斯伯勒(Hillsborough)，當地平均房價落在540萬元，屬於加州相當富裕的地區；而住戶的監視器畫面也將犯案的過程全部記錄下來，但警方尚未逮捕任何人。

根據警方公布的畫面，搶匪於夜晚駕駛一輛黑色轎車進入一戶人家的車道，兩名竊賊從屋內出來並帶著滿滿的贓物放上車後，又回到屋內繼續偷竊，包括屋主的轎車，最後一行人才逃離現場。

警方指出，這批嫌犯很可能正是犯下月初同樣在希爾斯伯勒另一起保險箱竊案的四名竊賊；保險箱中的信用卡在之後也被警方發現，在洛杉磯和莫德斯托(Modesto)都有使用紀錄。

希爾斯伯勒的居民古利(Matt Gouley)表示，這兩起竊案已經使得當地居民人心惶惶，人們變得疑神疑鬼，懷疑任何進入社區的陌生人就是竊賊；他向地方媒體KPIX 5訪問時說道：「我最近才被一個女人莫名其妙地攔下，質問我在這裡做什麼。」

希爾斯伯勒警局也與南加州調查人員進行合作，並泛稱這些犯罪集團為「南美竊盜集團」(South American Theft Groups)；其中一團被懷疑在阿賽頓(Atherton)犯下至少六起竊案，以及北加州至聖地牙哥(San Diego)一帶的其他案件。

專家分析，南美竊盜集團大部分成員來自哥倫比亞和智利，透過非法管道或旅遊免簽計畫的方式入境；聯邦調查局(FBI)推斷，他們竊取的贓物累積價值已超過數億元。

當局表示，其中一批在德州的犯罪集團，平均每起竊案的贓物價值介於2萬至10萬元間；維吉尼亞州 犯罪集團則鎖定亞裔和中東的富裕家庭，被竊居民加總已損失超過200萬元。