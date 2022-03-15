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「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

編譯林梅婕╱綜合14日電
圖為位於西雅圖的亞馬遜總部。(Getty Images)
圖為位於西雅圖的亞馬遜總部。(Getty Images)

西雅圖市警務的預算自2019年不斷被刪減，今年刪減的金額更是超過700萬元，部分地區犯罪率開始嚴重飆升；電商巨頭亞馬遜(Amazon)11日更直接宣布，礙於市區當地暴力犯罪事件頻傳，不得不撤離市中心辦公室的1800名員工，將他們暫時安置到另一個臨時處所工作。

亞馬遜發言人向「商業內幕」(Business Insider)表示：「有鑑於近來在第三大道與松樹街的幾起事件，我們將安排那裡的員工暫時到別處工作；我們希望等情況改善、一切安全後，再讓我們的員工回來上班。」

被暫時撤離的辦公室位於松樹街(Pine Street)300號，距離第七大道的亞馬遜總部只有半哩遠的距離；該公司全美員工人數多達110萬人，西雅圖的員工則占7萬5000人。

該市近幾年不斷刪減警力預算，過去三年刪去的總金額累積達近3600萬元；最近市議會又剛通過今年的預算，再次被刪減超過700萬元，使得批評聲浪接踵而至。 

過去一個月內西雅圖暴力犯罪事件不斷，尤其在第三大道和松樹街一帶更為嚴重，甚至有民眾開始遷移；首先是2月27日該區一名男子被槍擊身亡，幾天之後又傳出劫車事件，牽連另一起在聯合街(Union Street)發生的刺殺案。更早在今年1月31日晚上6時30分左右，西雅圖Cedar Street 200號路段，一名王姓華裔婦女遇襲。王姓婦女下班返家途中，遭31歲的圖洛斯(Wantez Jamel Tulloss)持棒球棒從背後重擊頭部，造成重傷。

然而，壓倒駱駝最後一根稻草，是3月2日的15歲少年戴比安科(Michael Delbianco)在亞馬遜辦公室不遠處被槍殺身亡。

當地居民也呼籲市府應加強維護公共安全，38歲的烘焙店老闆奧加‧賽根(Olga Sagan)就抱怨自己的店家受到槍擊案影響被迫關閉，而且附近經常有毒犯出沒，但警察卻置之不理，她說：「我們的政府已經放棄了，他們把整條街都送給犯罪集團。」

西雅圖市長哈雷爾(Bruce Harrell)則是發表聲明回應，聲稱會對當地一系列犯罪事件與地方執法機構採取行動，並強調視居民安危為第一要務，聲明中表示：「哈雷爾市長將邁向關鍵的第一步，要求西雅圖警察部門的同僚協助改善生活安全，加強轄區巡邏等其他措施。」

西雅圖 亞馬遜 預算

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