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西點軍校6生 度假吸毒過量送醫 2人幫人工呼吸誤吸倒地

記者胡玉立／綜合報導
六名西點軍校學生10日在佛羅里達州度春假，因過量服用含有芬太尼的古柯鹼住院。圖為大批人員正進行急救。(CBS電視台截圖)
六名西點軍校學生10日在佛羅里達州度春假，因過量服用含有芬太尼的古柯鹼住院。圖為大批人員正進行急救。(CBS電視台截圖)

六名西點軍校學生10日在佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)因過量服用含有芬太尼(Fentanyl)的古柯鹼住院；其中兩名學生並未服用這些藥物，但他們試圖為中毒同學進行人工呼吸時，也因吸入芬太尼而倒地。

這六名西點軍校學生都是足球運動員，當中有四人被送往布羅瓦醫院(Broward Health Medical Center)，兩人被送往聖十字醫院(Holy Cross Hospital)。其中一名患者已於11日出院，有兩人在插管後仍處於危急狀態，三人情況穩定。

西點軍校發言人表示，「該校知道10日發生在佛州威爾頓莊園(Wilton Manors)、涉及西點軍校學生的情況，此事件正在調查中，目前沒有其他詳細信息。」

現場視頻顯示，醫護人員聚集在威爾頓莊園一處短期度假出租屋前院，下午5時左右在那裡有多人心臟驟停；急救人員正實施急救，並將數人抬上擔架。

勞德岱堡消防局隊長戈蘭(Steve Gollan)向當地媒體表示，其中兩人過量服藥是因為試圖對四名過量服藥受害者進行心肺復蘇術。

附近鄰居則描述說，他們看到那棟出租屋本來擠滿了來過春假的年輕人，「然後我們看到醫護人員把失去知覺的孩子們拉出屋子，將他們放在草地上。」

威爾頓莊園當地鄰居告訴「太陽哨兵報」(Sun-Sentinel)，這些西點軍校學生在出租屋裡待了好幾天，9日晚上還曾有警方因不明原因到達現場。兩名當地居民表示，他們曾多次向度假屋管理人員抱怨聚會噪音過大。

全國有成千上萬名學生正在歡度第一個沒有防疫限制的春假；佛州和勞德岱堡等熱門度假勝地迎來比去年多出三倍的遊客量。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，芬太尼比嗎啡強50到100倍，用於治療劇烈疼痛；它會減慢人的呼吸和心跳率。

西點軍校 佛州 聯邦疾病防治中心

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