謊稱遭仇恨犯罪 非裔演員判刑150天 擔心坐牢被殺

非裔演員史莫里特(中)2019年花錢自導自演卻謊稱遭到攻擊，被判五項重罪成立，法官判史莫里特監禁150天。圖為史莫里特向法官堅稱無辜。(美聯社)

非裔 演員史莫里特(Jussie Smollett)2019年謊稱自己是種族歧視 與恐同等仇恨犯罪的受害者，卻被查出他花錢自導自演攻擊事件，遭陪審團裁決五項重罪成立，伊利諾州法官本月10日裁決史莫里特監禁150天；史莫里特堅稱無辜，並在法庭上發表不自殺聲明，自述擔心在牢裡會被殺害。

史莫里特當天聆訊時，聽從律師建議並未在他的發言時間陳述，但當伊利諾州庫克郡(Cook County)法官林恩(James Linn)發表判決結果後，史莫里特摘下口罩並起身，宣稱清白。

他大聲嚷嚷，自己沒有自殺傾向，說「如果在監獄 裡發生什麼事」，他是不會自殺的。

他說：「敬愛的法官，我尊重你，我也尊重陪審團，但我沒有做(錯事)，我也不會自殺，如果我在監獄裡遭遇不測，你們必須知道，並非出自我本人之手。」

法警將他帶離法庭時，史莫里特再次咆哮：「我是無辜的，我要是有罪，早就認了。」

法官判處史莫里特重罪緩刑30個月，其中五個月必須服監，同時要賠償芝加哥市12萬106元，併科2萬5000元罰金。

特別檢察官韋伯(Dan Webb)請法官量刑時，包括「適當的牢獄時間」，稱史莫里特的行徑「詆毀仇恨犯罪，恐讓真正的受害者不敢出面，繼而使犯罪者逍遙法外」。

史莫里特的律師原本希望法官將裁罰侷限於社區服務，稱他已遭司法懲治，事業毀敗。

史莫里特的家人也向法官求情，他高齡92歲的祖母莫莉‧史莫里特(Molly Smollett)說，「法官，我請你不要把他送去坐牢，如果真要這樣判，把我也送進去，可以嗎？」

史莫里特的律師朗讀其他支持者的信件，來信者包括全國有色人種協會(NAACP)主席、彩虹推動聯盟(Rainbow PUSH Coalition)、非裔演員拉坦亞理查德森(LaTanya Richardson Jackson)、山繆傑克森(Samuel L. Jackson)等，呼籲法官考量被判刑對史莫里特此生及其事業的影響。

支持者擔心，史莫里特入監後的安危，尤其具有猶太裔血統的他曾發表種族與性別歧視言論。

林恩則表示，已綜合考量並從輕量刑，但「史莫里特自己造成的罪孽，遠比我加諸於他身上的還要嚴重」；他對史莫里特說：「你永遠會是被定罪的重罪犯。」