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類鴉片藥案聽證會 受害家屬痛罵薩克勒家族「人渣」

記者張聲肇╱綜合報導
圖為雪莉．喬爾在法庭發言後展示兩個兒子的照片，他們都死於服用藥物過量。(美聯社)
圖為雪莉．喬爾在法庭發言後展示兩個兒子的照片，他們都死於服用藥物過量。(美聯社)

類鴉片止痛劑受害者10日在法庭「面對」藥廠主人，沉痛陳述多年來的傷害和痛苦，連「地球人渣」(scum of the earth)的罵聲都出口。

普度藥廠老闆薩克勒家族代表李察‧薩克勒(Richard Sackler)等人透過視訊，出現在法庭螢幕前，希望和受害人與遺屬代表「當面」達成鉅額和解協議；受害人代表則從律師事務所或家裡參加這場破產和解協議的協調會。

潔內特‧亞當斯(Janette Adams)的醫師先生2015年死於類鴉片劑服用過量；她說，雖然心中含恨，但是，基於對上帝的信仰，她帶領全家忘走出悲傷，好好活下去。

克瑞斯提‧納爾遜(Kristy Nelson)當庭播放她兒子病死時，她打911電話的求救電話，「急救人員問他的皮膚是否已轉藍，我說還是白的。」這通電話，在她心裡不知播放了多少次。

她說，這個月底，她和先生就要到墓園探望亡子，如果還在人世，將是兒子布萊安34歲的生日。而10日剛好是李察‧薩克勒77歲生日，「你會怎樣慶祝？總不會到墳墓慶祝吧....你們這些從兒童的死亡賺大錢的傢伙。你們真是地球的人渣。」

她罵她的用語，出自2001年李察‧薩克勒因這樁官司，被法庭透露寫了一封電郵，把服用他家族生產的奧施康定(OxyContin)「土海洛因」上癮的人，形容為「地球人渣。」

這場非傳統的兩造面對面「溝通」，是紐約州白原市聯邦破產法院法官德雷恩安排的；薩克勒家族、經銷商和顧問公司是這場造成50萬人死亡的用藥過量官司的被告。

和解金超過100億元，薩克勒家族負責拿出55至60億元，在未來17年幫各地方政府和原住民社區解決類鴉片劑危機。受害人及遺族只能分得7.5億元。各原住民部落可拿到1.5億元，另1億元用來追蹤用藥後遺症，和補助受害孕婦生下的小孩。

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