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費城凶案╱華男強暴同事未遂逞凶 還捅傷救母兩幼子

記者張心╱紐約報導
39歲的倪恆健因強姦37歲亞裔女同事未遂而行凶，面臨15項控罪。（警方提供）
39歲的倪恆健因強姦37歲亞裔女同事未遂而行凶，面臨15項控罪。（警方提供）

來自紐約市的華人倪恆健(Hengjian Ni，音譯)6日在費城企圖強暴一名亞裔女子未遂，持刀連捅對方數次，在受害人兩位兒子趕來阻攔時，又用刀多次捅傷兩人後，導致三名受害人嚴重受傷；嫌犯逃離現場後，當晚前往警局投案，被以企圖謀殺等多項罪名移送法辦。

費城警方9日指，6日下午2時8分，39歲倪恆健在費城梅菲爾社區(Mayfair)諾爾街(Knorr Street)3200路一棟民宅內，企圖強暴37歲華裔女同事，未遂後以刀攻擊，導致女同事全身多處被刺傷。受害人的分別為10歲和15歲的兒子，聽到驚喊，趕來保護母親時，又被倪恆健用刀猛刺，致使15歲兒子後腦被刺，十歲兒子後腦和左腿各中一刀。

受害者鄰居回憶，6日下午她站在自家車道，突然看到受害者的兩名兒子從家中跑出，「第二個孩子跑出來時，渾身是血，鮮血正從頭部流到腹部。」兩人向鄰居求助，表示母親被人攻擊。兩兄弟在試圖保護母親時，被兇手拿刀捅傷。

鄰居表示，兇手很快也從受害者家走出，「我不知道他想做什麼，如果再攻擊兩個孩子那就糟了，於是我說快跑快跑，跑到我屋裡去。」鄰居急忙帶領兩兄弟跑向自家的地下室，「我擔心他跟上來，再回頭看時，發現兇手也轉身盯著我們，但只是看了一下，然後就離開」。

鄰居隨後撥打911求救，警方趕到現場，兩兄弟已回家中救助受傷的母親，受害者被送往法蘭克福特-托瑞斯戴爾醫院(Frankford-Torresdale Hospital)。截至8日下午，被害女性仍生命危殆；兩名青少年脫離險境，情況穩定。

兇手倪恆健6日晚到費城第15區警察局自首，再被送往醫院檢查，目前被警方拘留，面臨15項控罪，包括企圖謀殺、重罪襲擊、強姦未遂、入室盜竊、攜帶凶器等。

受害者具體身分尚未披露，警方表示，目前只知道受害者和兇嫌是同事關係，受害者還未進一步說明嫌犯此次攻擊的具體動機。

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。(取自谷歌地圖)
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。(取自谷歌地圖)

費城 警察 亞裔

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