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密西根州長險被綁架案 法官：非普通刑案

記者胡玉立╱綜合報導
密西根州民主黨州長惠特默。(美聯社)
密西根州民主黨州長惠特默。(美聯社)

綁架密西根州民主黨州長惠特默 (Gretchen Whitmer)未遂陰謀案8日在密州選出陪審團，將審理四名被告。主審法官在主持挑選陪審員過程時，強調這椿意圖綁架民選官員的罕見暴力控案「並非普通刑事案」。檢方將出示秘密錄音等證據證明被告因不滿惠特默強制防疫措施，監視她的度假屋、接受武器和爆破訓練。

被告辯護律師否認被告有任何陰謀，指責政府使用聯邦調查局(FBI)臥底探員和機密線人，辯方有意以當局「誘捕」作為抗辯主軸。

主持審判的聯邦地區法院法官楊克(Robert Jonker)要求陪審員潛在人選，必須拋開對政治、惠特默及其政府有關新冠疫情反應的個人感受，才能公平審理此案。有些人因自稱不確定能否做到不偏不倚，已被排除在陪審團外。

檢方表示，2020年惠特默實施居家避疫令之際，福克斯(Adam Fox)、卡塞塔(Brandon Caserta)、克羅夫特(Barry Croft Jr)和哈里斯(Daniel Harris)想出綁架惠特默陰謀；他們被控在數月內採取關鍵步驟，包括秘密傳遞信息、在樹林演習槍械、開車到密州北部夜間偵察惠特默的度假屋、研究如何炸毀橋梁。

FBI表示，2020年10月當局逮捕六名男子，破壞綁架陰謀；六人中已有兩人認罪，加賓(Ty Garbin)和法蘭克斯(Kaleb Franks)將以政府重要證人身分出庭。

密西根州民主黨州長惠特默綁架陰謀案8日在密州選出陪審團，將審判四名被告卡塞塔（左...
密西根州民主黨州長惠特默綁架陰謀案8日在密州選出陪審團，將審判四名被告卡塞塔（左上）、克羅夫特（右上）、福克斯(左下)和哈里斯（右下） 。(美聯社)

加賓表示，該團體首領福克斯要大家出資購買4000元炸藥，足以摧毀惠特默家附近的一座橋，在綁架期間分散警察注意力。加賓還說，卡塞塔曾在一次會中指出：「暴君的鮮血必須流下。」

加賓和法蘭克斯均堅稱，該團體的行動並沒有受到受到臥底線人的過度影響。聯邦助理檢察官凱斯勒(Nils Kessler)則指出，線人只是收集訊息，而非誘導犯罪；「他們記錄的東西是被告自己說的話。這就是被告看來有罪的原因。」

庭審前，辯護律師抨擊此案驚人地「使用線人」。克羅夫特的律師布蘭查德(Joshua Blanchard)表示，「探員和線人招募被告、安排會議、支付旅行和酒店費用、租車、製作演示炸藥的宣傳影片、購買設備、審查新成員，孵化想法並指導行動。」

今年尋求連任的惠特默很少公開談論此案，預計也不會出席審判。另外，州法院正起訴八名被控協助該團體的男子。

FBI 警察 租車

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